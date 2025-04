Décidément, les Mavericks ne s’arrêtent plus, on pensait qu’ils avaient réussi à envoyer toutes les explications les plus saugrenues à propos du trade de Luka Doncic, mais ils continuent de se surpasser. Cette fois-ci, c’est par le biais de Rick Welts.

“On a dépassé les limites là !” pourrait s’exclamer Pierre Brochand devant un tel déferlement de dingueries. A la suite de ce trade, dont il est peu utile de rappeler le retentissement sur la planète NBA et basket au global, Nico Harrison a été pris pour cible, parfois même de manière excessive, mais le GM des Mavericks reste droit dans ses bottes, et c’est à se demander s’il ne joue pas un personnage, tant ses sorties paraissent grotesques.

On a compris que “La défense fait gagner des titres”, puisque Nico Harrison l’a martelé environ 37236 fois lors de cette conférence de presse donnée… sans micros ni caméras. Mais visiblement, le Manager Général n’est pas le seul à avoir succombé aux substances illicites ces derniers mois. Rick Welts, le président des Mavs, et ancien dirigeants des Warriors, s’est laissé aller à une comparaison très bizarre, voire embarrassante.

Dallas Mavericks CEO Rick Welts reportedly compared the Luka Dončić trade to the Lakers to the Warriors trading Monta Ellis for Andrew Bogut in 2012 😅

(Via .@tim_cato, @DLLS_Mavs and @MavsFilmRoom) pic.twitter.com/bh0l5QWeos

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 15, 2025

“Un jour, les Warriors ont échangé Monta Ellis contre Andrew Bogut. Monta était adoré et Bogut n’allait pas jouer de la saison, il n’était pas un joueur “flashy”… Ça a été mieux parce qu’ils ont eu un meneur qui s’appelle Stephen Curry qui a débarqué et qui s’est fait aimer par tous les fans.”

Non vous ne rêvez pas, un individu, président d’une franchise NBA, a bien comparé Monta Ellis, arrière respecté en NBA, qui a fait carrière et qui pouvait planter sa vingtaine de points par match, sans jamais toutefois réussir à devenir All-Star, et Luka Doncic, devenu basketteur professionnel à 16 ans, déjà multiple All-Star et candidat au titre MVP, ayant presque tourné en triple-double de moyenne et ayant déjà amené les Mavs en Finales NBA. Pour la faire courte, Luka Doncic a déjà plus accompli en deux saisons NBA que Monta Ellis dans toute sa carrière.

C’est totalement lunaire, on ne le répètera jamais assez. Et tout ça laisse à croire que Walter White a délocalisé son activité du Nouveau Mexique au Texas. Toutefois, ces infos ne sont pas tirées du Gorafi et ces mots ont bel et bien été prononcées par Rick Welts. Vu la tournure que prennent ces événements de jour en jour, on dirait que les décideurs de la franchise de Dallas testent la patience de leurs fans, et mettent sciemment leurs nerfs à rude épreuve depuis ce trade qui a plus que divisé.

Source texte : Sports Illustrated