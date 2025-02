Beaucoup de fans de Dallas ont été désemparés après le transfert de Luka Doncic. Mais certains ont exprimé leur frustration avec grand excès. Nico Harrison a reçu des menaces de mort et a ainsi du engager une équipe de sécurité pour se protéger !

En une décision, Nico Harrison est devenu l’ennemi numéro 1 d’une belle partie du Texas. Et malheureusement, comme souvent, lorsque beaucoup de gens sont déçus et énervés, certains poussent le bouchon beaucoup trop loin.

Selon Tim MacMahon, toute la franchise des Mavericks s’inquiète pour la sécurité de son General Manager. Nico Harrison ayant été visé par de nombreuses menaces de mort. Il a même décidé de se protéger en recrutant une équipe de sécurité pour garder sa maison 24 heures sur 24.

Lors des prochains matchs des Dallas Mavericks, la sécurité va également être renforcée. Pour Nico Harrison en priorité, mais aussi pour d’autres pièces concernées par cet échange comme Anthony Davis.

Même si c’était à caractère humoristique, dimanche dernier, des fans avaient amené un cercueil devant l’American Airlines Arena, preuve s’il en fallait une autre, de la tristesse dans la fanbase à l’heure actuelle. Anthony Davis a dit vouloir redonner vie à la ville, cela passera par des victoires, c’est comme ça que l’atmosphère s’adoucira dans le Texas.

