LiAngelo Ball va performer lors du All-Star Weekend

Il y aura bien un Ball lors du All-Star Weekend, mais ce ne sera ni Lonzo, ni LaMelo. LiAngelo Ball a été choisi par la NBA pour faire le show dans le Chase Center lors du samedi, journée des concours.

LiAngelo Ball a sorti un tube repris dans toutes les arènes NBA depuis des semaines. Sa carrière de rappeur a déjà été plus reconnue que sa carrière de basketteur et c’est d’ailleurs grâce à son art qu’il participera au All-Star Weekend.

Le deuxième frère sera, le samedi soir en showcase, son premier télévisé, sur le parquet du Chase Center de San Francisco. C’est Shams Charania qui a révélé l’information !

Fun NBA All-Star news: LiAngelo Ball will perform on All-Star Saturday night, Feb. 15, at Chase Center in his first televised show. pic.twitter.com/BSl5QEgkF4

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2025

Ainsi, il n’y aura pas que les participants du concours à 3-points qui vont “band that corner”. Pour la première fois LiAngelo Ball va passer une minute sur un terrain NBA, et en plus, il en sera la star !

Source texte : Shams Charania