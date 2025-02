Anthony Davis : “Je vais redonner vie à Dallas”

Anthony Davis a donné sa première conférence de presse en tant que membre des Mavericks. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers s’est voulu rassurant et a montré son recul sur la situation actuelle des fans de Dallas. Son objectif désormais est de renverser la vapeur !

Anthony Davis arrive aux Dallas Mavericks dans une situation compliquée. Il est celui censé remplacer Luka Doncic, l’enfant de la ville, le chouchou de la fanbase. Depuis dimanche dernier, les fans sont meurtris par le transfert réalisé par Nico Harrison et si AD n’y peut rien, il pourrait bien, dans les premiers temps, être une victime collatérale.

Lors de sa première conférence de presse dans le Texas, un journaliste a demandé à l’intérieur s’il comprenait la mauvaise réaction des fans après son transfert et quelle atmosphère il attendait pour son premier match ce soir.

“Je le comprends (que les fanbase des Mavericks soit déçue). C’est un business et je comprends qui Luka (Doncic) était pour la franchise et pour la ville. Je ne le minimiserai jamais. Tout comme je sais ce que je représentais pour Los Angeles. Donc je ne suis pas surpris par la réaction des fans et de la ville, mais c’est mon boulot de venir ici et jouer au basket-ball. Faire ce que je suis censé faire. Donner de l’espoir aux fans et faire comprendre pourquoi Nico (Harrison) m’a ramené ici. Je ne sais pas ce à quoi va ressembler demain en terme de réaction (des fans), je ne peux pas le contrôler. Ce que je peux contrôler en revanche, c’est aller sur le parquet et gagner des matchs de basket-ball, donner tout ce que je peux. Mais au final, je vais redonner vie à la ville. C’est une transition difficile, un choc, mais mon métier, je le répète, c’est de venir et de gagner des matchs.”

“I’m gonna give the city life back” 😤

AD’s ready to get to work in Dallas 🤝 pic.twitter.com/3hvRt7GtnK

— NBA TV (@NBATV) February 7, 2025

L’objectif majeur est donc, autant que possible, de faire oublier Luka Doncic. Pour ça, Anthony Davis sait qu’il n’y a pas de secret et qu’il faut gagner des rencontres.

Au moment du transfert, la situation est devenue claire. Soit cet effectif des Mavericks parvient à aller au titre dans les prochaines années, soit le trade sera considéré comme l’un des pires de l’histoire. L’ancien intérieur des Lakers n’y peut rien, c’est injuste pour lui, mais cette responsabilité est désormais au-dessus de sa tête.

L’aventure de Davis avec les Mavericks commence à 21h00 heure française face aux Houston Rockets. L’occasion de voir la réaction des fans lors de son intronisation dans le cinq majeur !

