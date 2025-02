Il est difficile de trouver les mots tant ce tweet envoyé par Shams Charania à 6h12 du matin, pour être précis, semble iréel et pourtant rien n’est faux dans la phrase qui va suivre : Luka Doncic a été envoyé aux Los Angeles Lakers en échange d’Anthony Davis.

6h12 du matin. Cette nuit de NBA se termine devant un Blazers – Suns vraiment pas terrible, les yeux commencent à piquer sérieusement quand soudain, une notification a réveillé toute la planète NBA comme aucune dose de caféine ou de boisson énergisante ne pourrait le faire.

Luka Doncic a été envoyé aux Los Angeles Lakers avec Maxi Kleber et Markieff Morris en échange d’Anthony Davis, Max Christie et le premier tour de la draft 2029.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

On va faire la phrase précédente étape par étape histoire d’être sûr qu’il n’y a pas d’erreur.

Luka Doncic part aux Lakers.

Anthony Davis part aux Mavericks.

Luka Doncic va jouer avec LeBron James.

Anthony Davis va jouer avec Kyrie Irving.

Vous pensez que cette news est lunaire ? On est d’accord avec vous, mais attendez on a pire avec un deuxième tweet du Shams.

The Mavericks approached the Lakers recently and offered Luka Doncic, sources tell ESPN. Lakers brass met and believed the 25-year-old Doncic has the ability to be the face of their franchise for the next decade while giving Anthony Davis a win-now move in Dallas.

Les Mavericks ont proposé Luka Doncic aux Lakers ?!?!?!? Qu’est-ce que vous voulez qu’on vous dise. Bon dimanche ? Bon mois de février ? Bonne journée ? Allez, café ?

Plus sérieusement, si on en croit les propos de Shams Charania – et c’est difficile – les Mavs récupèrent Anthony Davis pour tenter de remporter le titre le plus rapidement possible, pour ne pas dire dès cette saison tandis que les Lakers pensent que Luka Doncic peut être le visage de la franchise pour les dix prochaines années.

On veut bien les croire.

La trade deadline est dans six jours et nous sommes déjà face au plus gros trade de 2025 et certainement le plus gros transfert de l’histoire de la NBA.

Une chose est sûre : il y aura un avant et un après ce 2 février dans la Grande Ligue. En cette période de transfert, faites attention à votre franchise player parce que plus rien n’est sûr par les temps qui courent.

