Les Mavs veulent gagner tout de suite avec Anthony Davis et Kyrie Irving, mais sans… Luka Doncic

Après ce transfert surprise de Luka Doncic aux Lakers (bonjour à tous, si c’est la première chose que vous voyez au réveil), il s’agit maintenant de comprendre le pourquoi du comment ou du moins d’essayer de la comprendre tant la situation semble lunaire.

Ce transfert de Luka Doncic aux Lakers pour récupérer Anthony Davis est le fruit d’une logique assez simple pour Dallas : gagner maintenant.

Ce qui est beaucoup moins logique, c’est de se séparer de sa superstar, l’un de ses meilleurs joueurs all-time pour y parvenir. Pour tenter de comprendre ce trade, il faut se mettre dans la peau de Nico Harrison, GM des Mavericks.

Shams Charania nous apprend que c’est lui qui a démarché les Lakers tout seul, comme un grand, pour… transférer Luka Doncic. La phrase est assez folle à écrire.

The Mavericks approached the Lakers recently and offered Luka Doncic, sources tell ESPN. Lakers brass met and believed the 25-year-old Doncic has the ability to be the face of their franchise for the next decade while giving Anthony Davis a win-now move in Dallas.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2025

Le grand manitou texan avait plusieurs inquiétudes au niveau de l’état de santé du Slovène, mais aussi par rapport à une éventuelle prolongation à venir cet été. À chaque problème, sa solution et celle-ci fut plutôt radicale avec un trade pur et simple de son génie vers Los Angeles.

Les Mavericks remplacent donc un joueur avec des soucis de santé par… un joueur avec aussi des soucis de santé, mais les Texans pensent que ce trade va leur permettre de jouer le titre dès cette année autour d’un trio vieillissant Kyrie Irving – Klay Thompson et donc Anthony Davis.

Si vous vous questionnez sur ce choix, pas de panique, Nico Harrison a justifié sa réponse pour ESPN :

“Je pense que la défense fait gagner des titres. Je crois que récupérer un pivot All-Defensive et un joueur All-NBA avec une mentalité défensive nous donne des meilleures chances. Nous construisons pour gagner maintenant et dans le futur.” Nico Harrison, General Manager des Dallas Mavericks

Fans des Mavs, on espère que vous êtes convaincus par cette justification.

Source texte : Shams Charania, ESPN