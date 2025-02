Nuit chargée de NBA avec neuf affiches au menu (et un petit trade entre un Slovène et un monosourcil) et cette soirée a même pu nous offrir un événement surnaturel avec une victoire des Wizards et ça, ce n’est pas tous les jours (voire même pas tous les mois).

Les résultats de la nuit

Pacers – Hawks : 132-127 (stats)

– Hawks : 132-127 (stats) Jazz – Magic : 113-99 (stats)

– Magic : 113-99 (stats) Hornets – Nuggets : 104-107 (stats)

: 104-107 (stats) Thunder – Kings : 144-110 (stats)

– Kings : 144-110 (stats) Wolves – Wizards : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Rockets – Nets : 98-110 (stats)

: 98-110 (stats) Spurs – Heat : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Knicks – Lakers : 112-128 (stats)

: 112-128 (stats) Blazers – Suns : 127-108 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Zaccharie Risacher a encore été bon face aux Pacers, mais les Hawks ont perdu. Peut-être que la vie n’est qu’un éternel recommencement.

Encore un beau match pour Moussa Diabaté avec 12 points et 7 rebonds, il a même failli s’offrir Nikola Jokic en prime.

24 minutes pour Ousmane Dieng, mais zéro point au compteur.

16 points et 16 rebonds pour le franchise player par substitution des Wolves à savoir Rudy Gobert.

14 points, 4 rebonds et 5 passes pour Bilal Coulibaly qui a battu Rudy Gobert.

Le highlight de la nuit

BAM ADEBAYO AU BUZZER POUR OFFRIR LA VICTOIRE AU HEAT 🎯 pic.twitter.com/MhIKnRa2Bd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

