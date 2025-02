Luka Doncic et Anthony Davis n’avaient aucune idée de leur transfert…

Luka Doncic et Anthony Davis ont été échangés cette nuit, et c’est l’un des plus gros tremblements de terre de l’histoire de la NBA, sans exagération. Et pour rajouter un peu d’originalité à ce trade, et un peu d’humain à ce système : ni Luka Doncic ni Anthony Davis ne semblaient au courant de ce qui se tramait entre leurs deux franchises.

Il faudra quelques jours, semaines, pour se remettre du transfert qui a eu lieu cette nuit en NBA. L’un des dix meilleurs joueurs du monde, peut-être bien podium quand il est en forme, qui rejoint l’une des franchises les plus mythiques de la planète ? Qui rejoint le demi-dieu LeBron James contre son plus fidèle lieutenant depuis six ans ? Désolé mais à 8h07 on a déjà pris quatre douches et quelques cachetons contre la migraine

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

Luka Doncic aux Lakers.

Anthony Davis aux Mavs.

C’est… c’est extraordinaire. pic.twitter.com/OlZFJiiTKm

Mis de côté toutes les conclusions hâtives et toutes les analyses tactiques qui vont découler de ce trade tout au long de ce dimanche qui ne s’annonce pas du tout tranquille, appuyons sur un “détail” qui nous a un chouïa choqué : ni Luka Doncic ni Anthony Davis ne semblaient au courant de ce qui se préparait dans l’ombre… La NBA est une machine sans cœur, sans sentiment, une usine qui a besoin de tourner, et peu importe si tout ça concerne le visage d’une franchise.

Nan vraiment le monde est trop trop sombre les Mavs ont tweeté ça y’a 10 HEURES le mec a une bagnole de la couleur de Dallas avec un PUTAIN DE CHAPEAU DE COW-BOY 😭😭😭 https://t.co/pOubQBzi1F

Nan mais c’est une dinguerie, Luka Doncic avait ZÉRO IDÉE que ce transfert était en cours dans son dos 😳😳😳 https://t.co/Vrh6cNckce

« Je pense qu’on a besoin d’un intérieur. Je pense qu’on a besoin d’un autre pivot, je pense que je suis à mon meilleur niveau quand je joue poste 4. »

Anthony Davis sur la situation des Lakers, il y a 1 semaine. pic.twitter.com/YplI7sG9OL

Imagine, t’es tranquillement en train de dîner quelque part, t’as réussi à te frayer entre trois autographes et quatre photos pour être tranquille. Et là, ton téléphone explose sous le poids de notifications, et tout le monde te fixe en attente d’une réaction. Demain ta fille avait poney, demain t’avais l’anniversaire d’un pote au coin de la rue. Oui mais non, car dans deux heures tu feras tes valises, que tu le veuilles ou non, toute superstar que tu es. Pas forcément la composante de la NBA qu’on préfère, mais ça fait partie du show, et c’est aussi ça qui fait que la NBA, justement, est si particulière.

Bref, vivement le prochain Lakers – Mavericks.