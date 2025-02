Alerte générale, les Wizards ont remporté un match de basket

Toutes les bonnes choses ont une fin et visiblement, ce proverbe peut aussi s’appliquer aux mauvaises choses puisqu’après 16 défaites consécutives, les Wizards ont retrouvé le chemin de la victoire en battant les Wolves (105-103).

Les Wolves ont reçu les Wizards sans Anthony Edwards, Julius Randle et Naz Reid. Autant vous dire que la fenêtre de tir pour un succès n’avait jamais été autant ouverte cette saison pour Washington.

Malgré tout, on parle des Sorciers et on sait que dans la capitale, rien n’est facile depuis octobre dernier. On parle quand même d’une équipe qui n’avait pas remporté le moindre match depuis le 1er janvier dernier et qui était sur une série de 16 défaites consécutives, le record de franchise (déjà égalé plus tôt cette saison).

Comme un symbole, c’est un mois tout pile après leur dernier succès que les Wizards retrouvent le chemin de la victoire.

Autre symbole de succès des Sorciers, les joueurs de la rencontre. Si Bilal Coulibaly met 14 points, il faut parler du duo Kyle Kuzma – Jonas Valanciunas. Le premier a permis aux Wizards de rester à flot tout au long de la rencontre grâce à ses 31 points, mais cette perf au scoring n’assurait pas la victoire à Washington.

Dans le dernier acte, les copains de Jordan Poole sont menés au score et pourtant, étonnement, ce soir, ils ne voulaient rien lâcher. Au lieu d’abandonner la rencontre comme attendu, Washington s’accroche et passe même un run pour reprendre l’avantage.

Les Loups ne baissent cependant pas les bras et restent dans le match grâce au duo Rudy Gobert / Jaden McDaniels. À moins d’une minute du terme, les Wizards ont trois points d’avance et Jonas Valanciunas chope un rebond offensif qui traîne pour donner cinq unités d’avance à son équipe. Le dagger est mis, les Wizards s’en sortent 105 – 103.

Kyle Kuzma et Jonas Valanciunas ont brillé et à six jours de la trade deadline, on pourrait presque voir ça comme un cadeau d’adieu.