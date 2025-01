Le 6 février prochain, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Plus que quelques semaines pour changer la suite de la saison, pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et aujourd’hui on va parler des Wizards.

Objectif : récupérer un maximum d’assets et continuer à responsabiliser les jeunes

Il n’a échappé à personne que Washington a lancé sa grande reconstruction. Au revoir le contrat puant de Bradley Beal et bienvenue la jeunesse, incarnée par Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly notamment.

C’est l’heure du développement pour D.C., avec son lot de défaites mais avec des jeunes qui peuvent bosser tranquille. Qui dit reconstruction dit possibilité d’aller chercher des purs talents dans les prochaines cuvées. Pour cela, rien de tel que d’envoyer quelques vétérans chez des équipes qui visent la gagne à court terme, histoire de gratter des tours de Draft supplémentaires. De quoi également dégager des minutes pour des éléments plus jeunes et qui ont besoin de jouer pour gagner en expérience.

Jonas Valanciunas, Malcolm Brogdon, Kyle Kuzma, par ici la sortie ?

On le disait plus haut, c’est la jeunesse qui prend le pouvoir à Washington et certains joueurs plus expérimentés jurent un peu avec le projet du moment. C’est notamment le cas de Jonas Valanciunas. Le Lituanien avait surpris tout le monde l’été dernier en rejoignant les Wizards. Maintenant qu’il a eu son chèque, le pivot pourrait mettre les voiles et rejoindre un contender. Les noms des Lakers et des Knicks ont été cités pour l’accueillir. Un bon vétéran qui peut apporter son double-double en sortie de banc, pourquoi pas ? Selon The Athletic, Washington pourrait en obtenir deux seconds tours de Draft.

The Knicks hold “solid belief” that Mitchell Robinson will return to the court around early February, says @IanBegley

Jonas Valanciunas is a name to keep an eye on if the Knicks elect to move on from Robinson

Malcolm Brogdon est lui aussi concerné par un départ. Le meneur de 32 ans arrive en fin de contrat et son avenir ne semble pas s’écrire dans la capitale américaine. Si les blessures l’ont bien plombé ces deux dernières saisons, les GM n’auront sans doute pas oublié qu’il était encore le meilleur remplaçant de NBA il y a seulement 18 mois. Reste à retrouver une forme physique lui permettant de contribuer sur la durée.

Enfin, on mentionnera l’éternel partant, le Mr pull rose de D.C, Kyle Kuzma. Si l’ailier-fort incarnait un patron aux Wizards depuis deux ans, il est totalement à la dérive cette année. Stats en chute libre, blessures, pas vraiment le dossier le plus solide pour attirer des franchises mais s’il réussit à retrouver un niveau correct d’ici la deadline, Washington recevra peut-être un coup de fil. Son contrat déclinant reste à moindre risque et il n’a que 29 ans. Les Kings ont été cités comme une potentielle destination mais le marché serait assez calme pour Kuz’ en ce moment. (Source : Clutch Points)

Quid de Jordan Poole ?

Incroyable mais vrai, Jordan Poole fait sa saison du côté de Washington. Avec 21,5 points et 4,8 passes de moyenne, il est tout simplement en route vers sa meilleure année statistique en carrière. Même à 3-points, Poole n’a jamais shooté aussi bien, avec plus de 40% d’adresse du parking. Maintenant que Poole a réhaussé sa cote sur le marché, Washington pourrait peut-être en profiter pour l’échanger, lui qui a encore deux années de contrat après celle-ci, moyennant un chèque total de 65 millions de dollars.

Fin décembre, The Athletic expliquait que les Nuggets gardaient le nom de Poole dans un coin de la tête. Depuis, pas trop de nouvelles. Si Jordan Poole montre un bien meilleur visage cette saison, Washington sait déjà qu’il n’incarne pas le leader du futur de D.C.. Réussir à l’échanger pour obtenir une bonne contrepartie sera l’un des dossiers prioritaires des Wizards sur les prochains mois. Mais peut-être plus cet été qu’en février.

