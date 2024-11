Les Lakers cherchent toujours à ajouter de la taille dans leur raquette. Pour combler ce manque, deux nouvelles cibles émergent : Jonas Valanciunas et Robert Williams III.

Depuis un mois et demi, les Lakers sont en quête d’un pivot histoire d’ajouter un peu de taille aux côtés d’Anthony Davis. Ces derniers jours, deux cibles émergent : Jonas Valanciunas et Robert Williams III. Deux joueurs très différents avec des situations contractuelles qui le sont tout autant.

Jonas Valanciunas serait le joueur le plus simple à faire venir pour les Angelinos. Il faut savoir que JV était déjà sur les tablettes de Los Angeles avant qu’il ne préfère rejoindre les Wizards. Le Lituanien dispose aussi d’un salaire plus qu’abordable puisque JV touche seulement 9,9 millions de dollars cette saison. Vu son apport, c’est plus qu’une belle affaire. Enfin, il n’est que de passage à Washington. Les Wizards ne devraient donc pas vouloir retenir leur pivot à tout prix.

À l’inverse de Robert Williams III où les Blazers ne semblent pas pressés de s’en débarrasser. Si le Time Lord est dispo sur le marché des transferts – en même temps, il n’y a pas grand monde d’intouchable à Portland – la franchise de l’Oregon souhaiterait davantage évacuer Deandre Ayton. Sauf que les 12 millions de Rob’ sont bien plus simples à bouger que les 34 patates touchées par Dede.

Vous l’aurez compris, comme tous les ans, il va falloir surveiller Los Angeles parce que ça risque de bien bouger à Hollywood.

Source texte : RealGM, Spotrac