Luka Doncic et les Lakers croient au titre : “C’est notre unique but”

Les Los Angeles Lakers ont sécurisé cette nuit la troisième place de la Conférence Ouest. Une étape qui leur permet de rêver plus grand et ils ne s’en privent pas. Luka Doncic et Austin Reaves notamment ne se sont pas cachés, les Angelinos ne veulent que la bague !

Si le Oklahoma City Thunder fait toujours figure de favori à l’Ouest, le principal rival vient sûrement de Los Angeles. Et avec tout le respect que l’on porte à James Harden, Kawhi Leonard et leur défense de fer, c’est à la crypto.com Arena que ça se passe !

Depuis l’arrivée de Luka Doncic, les Lakers ont montré qu’ils étaient capables de battre n’importe qui, notamment lorsque l’adresse à 3-points suit. Des pourpre et or ambitieux maintenant qu’ils ont verrouillé à la troisième place de la Conférence Ouest. Pour ESPN, le Slovène n’a pas hésité à prévenir la concurrence :

“C’est notre unique but (le titre). Je pense que nous avons l’équipe pour le faire.”

Un constat partagé par son partenaire sur le back-court, Austin Reaves :

“Je pense que nous pouvons gagner un titre, pour être honnête avec vous.”

Il reste une irrégularité à corriger puisque depuis le 7 février, date de la Trade Deadline, les Lakers n’ont “que” le 10e meilleur bilan avec 20 victoires pour 12 défaites. Il faut dire que sur la période, LeBron James s’est blessé et a manqué sept matchs (3 victoires pour 4 défaites).

Une équipe avec le monstre d’expérience qu’est le King et le génie offensif qu’est l’ancien des Dallas Mavericks, il est certain que chaque franchise est atteignable, reste à savoir s’ils en sont capables sur une série.

La confiance est là, les opportunités aussi, et désormais le premier tour arrive, sûrement face aux Golden State Warriors ou Minnesota Timberwolves.

Source texte : ESPN