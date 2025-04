Quinze matchs de plus dans la caboche, et quinze millions de trucs à vous raconter ce matin. C’est pas comme si la saison se terminait demain soir, avec encore… quinze matchs au programme. Mal au crâne là, un peu.

Les résultats de la nuit

Pistons – Bucks : 119-125

: 119-125 Pacers – Magic : 115-129

: 115-129 Sixers – Hawks : 110-124

: 110-124 Celtics – Hornets : 130-94

– Hornets : 130-94 Knicks – Cavs : 102-108

: 102-108 Bulls – Wizards : 119-89

– Wizards : 119-89 Pelicans – Heat : 104-153

: 104-153 Mavericks – Raptors : 124-102

– Raptors : 124-102 Wolves – Nets : 117-91

– Nets : 117-91 Nuggets – Grizzlies : 117-109

– Grizzlies : 117-109 Jazz – Thunder : 111-145

: 111-145 Suns – Spurs : 117-98

– Spurs : 117-98 Blazers – Warriors : 86-103

: 86-103 Kings – Clippers : 100-101

: 100-101 Lakers – Rockets : 140-109

Ce qu’il faut retenir

12 points et 3 rebonds pour Zaccharie Risacher à Philadelphie.

5 points, 5 rebonds et 2 passes pour Tidjane Salaün à Boston.

Alexandre Soir était dans un mauvais Sarr à Chicago (3/15 au tir).

Énorme Rudy Gobert face aux Nets, avec 35 points et un record en carrière égalé !

15 points pour Rayan Rupert face aux Warriors, une bonne fin de saison pour le Français !

Sidy Cissoko s’est (enfin) mêlé à la fête avec 3 points, 8 rebonds et 5 passes.

Nicolas Batum a été préservé par les Clippers.

Le highlight de la nuit

Austin Reaves fights through the contact and gets some love from LeBron 😤 pic.twitter.com/RZmbCR1vJh

— NBA (@NBA) April 12, 2025

La course aux Playoffs, juste ici

La course à la Draft, juste là

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir