La saison régulière prendra fin le 13 avril et d’ici-là, chaque matin, on va donc surveiller de très près cette fameuse course aux Playoffs. Les Playoffs, là où toutes les carrières se font où se défont, mais avant de se taper en postseason… encore faut-il avoir le droit d’y participer. Qui sera dans les 6 ? Qui aura le délicat honneur de jouer un play-in tournament ? Par ici pour les bonnes et les mauvaises opérations de la nuit, avec ce matin le tableau de l’Est très clair, et celui de l’Ouest… pas du tout.

Les résultats de la nuit :

Pistons – Bucks : 119-125

: 119-125 Pacers – Magic : 115-129

: 115-129 Sixers – Hawks : 110-124

: 110-124 Celtics – Hornets : 130-94

– Hornets : 130-94 Knicks – Cavs : 102-108

: 102-108 Bulls – Wizards : 119-89

– Wizards : 119-89 Pelicans – Heat : 104-153

: 104-153 Mavericks – Raptors : 124-102

– Raptors : 124-102 Wolves – Nets : 117-91

– Nets : 117-91 Nuggets – Grizzlies : 117-109

– Grizzlies : 117-109 Jazz – Thunder : 111-145

: 111-145 Suns – Spurs : 117-98

– Spurs : 117-98 Blazers – Warriors : 86-103

: 86-103 Kings – Clippers : 100-101

: 100-101 Lakers – Rockets : 140-109

La petite règle concernant les tie-breakers :

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les classements :

JUSTE ICI !

Bonne opération du jour : Nuggets et Clippers

En s’imposant difficilement face à Memphis, les Nuggets s’assurent quasiment de ne pas disputer le play-in, le tout en ayant fêté le triple-double de moyenne de Nikola Jokic et le retour de Jamal Murray, tout en mettant… les Grizzlies dans la sauce. Le bingo est rempli, tout comme pour les Clippers, finalement vainqueurs des Kings et qui devraient également, selon toute vraisemblance, jouer les Playoffs sans avoir à passer par le play-in.

Mauvaise opération du jour : Grizzlies et Warriors

Les Warriors ont battu facilement les Blazers mais les résultats de leurs concurrents principaux ne les arrangent pas vraiment. Il faudra battre les Clippers demain soir pour éviter le play-in, c’est le bordel absolu et dans ce bordel les grands perdants du soir sont les Grizzlies, battus par Denver et quasiment condamnés à la huitième place, significative de play-in donc de bourbier.

Les affiches de la nuit prochaine :

un conseil, profitez de votre sommeil

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Conférence Est

Cavs – Magic, Hawks, Bulls ou Heat

Celtics – Magic ou Hawks

Knicks – Pistons

Pacers – Bucks

Play-in tournament :

Magic – Hawks

Bulls – Heat

Conférence Ouest

Thunder – Wolves, Grizzlies, Kings ou Mavericks

Rockets – Wolves ou Grizzlies

Lakers – Warriors

Nuggets – Clippers

Play-in tournament :