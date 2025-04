Nikola Jokic devient le 3e joueur all-time en triple-double SUR UNE SAISON

Auteur d’un nouveau triple-double de mammouth pour assurer la victoire face aux Grizzlies cette nuit, Nikola Jokic est désormais assuré de finir la saison avec un triple-double de moyenne. Il devient le troisième joueur à réaliser une telle prouesse.

Quelle saison de Nikola Jokic ! Le Joker n’en finit plus d’impressionner les observateurs pour ce qui est sans doute son plus bel exercice en carrière. Une année historique pour le Serbe mais aussi pour la NBA car Jokic va intégrer un club très spécial au terme de la saison.

Avec quasiment 30 points, 13 rebonds et 10 passes de moyenne, Nikola Jokic est désormais sûr de finir la saison en triple-double, peu importe sa ligne de stats au dernier match.

Jokic rejoint ainsi Russell Westbrook (x4) et Oscar Robertson (x1), les deux seuls joueurs à avoir fini une saison en triple-double de moyenne. Il est néanmoins le seul intérieur à avoir réalisé cet accomplissement.

🚨 NIKOLA JOKIĆ MAKES MORE HISTORY 🚨

Tonight, Joker secured another record, as he will AVERAGE a triple-double in the 2024-25 campaign 🤯

He joins Russell Westbrook (4x) and Oscar Robertson as the ONLY players in NBA history to accomplish this feat. pic.twitter.com/OBTb5j0Ka3

— NBA (@NBA) April 12, 2025

Malgré une saison historique et un accomplissement qui avait offert un MVP à Brodie en 2017, Nikola Jokic n’est lui pas certain d’être récompensé d’une nouvelle statuette dans les prochaines semaines, Shai Gilgeous-Alexander semblant avoir l’avantage dans les votes.