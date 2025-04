On connait ce matin la totalité du bracket de la Conférence Est. Pacers – Bucks et Knicks – Pistons, ça c’est pour ceux qui ont fait le taf, et Magic – Hawks puis Bulls – Heat, pour ceux qui ne l’ont pas tout à fait fini. On s’intéresse à cette match-up entre Chicago et Miami, le ventre mou du ventre mou.

Les uns étaient quasiment “condamnés” au play-in dès le début de saison (chaque saison finalement), les autres s’en seraient bien passé. Les uns c’est Chicago, les autres c’est Miami, et les deux se retrouveront donc mercredi soir au United Center pour s’offrir le droit de poursuivre leur saison au moins 48h de plus.

Les Bulls ? Presque la belle surprise du mois de mars. Nikola Vucevic continue de dominer en attaque, Matas Buzelis progresse, mais c’est surtout le duo infernal Josh Giddey / Coby White qui mène la danse dans l’Illinois. Le premier claque des triples-doubles de zinzin et des game winners de maboulos, le second a carrément été élu Joueur du mois à l’Est, soyons fou. Deux leaders inattendus mais qui peuvent toutefois s’avérer injouables dans les bons soirs, et que le Heat devra surveiller comme le lait sur le feu.

Le Heat parlons-en. Une déception de les voir seulement à la dixième place, eux qui étaient encore en finale NBA il y a deux ans. Depuis, Jimmy Butler a fait sa spéciale en boudant puis en partant, Tyler Herro est devenu All-Star mais Bam Adebayo plafonne, et si le rookie Kel’el Ware ou les arrivants de la deadline (Wiggins, Mitchell) ont pu apporter, on reste bien en deça des espérances floridiennes du début de saison.

Le Heat reste néanmoins – peut-être – un chouïa favori de par son expérience, ou peut-être pas, après tout y’a pas marqué bookmaker sur nos fronts. Pour le savoir rendez-vous mercredi soir, à Chicago. Une victoire et ça rejoue vendredi contre le perdant de Magic – Hawks, une défaite et ça dégage à Cancun.