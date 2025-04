Après une longue, très longue soirée en NBA, on a déjà pas mal de certitudes quant au bracket des Playoffs, surtout à l’Est à vrai dire. Parmi ces certitudes ? Des séries entre les Pacers et les Bucks ou encore les Knicks et les Pistons, puis les deux affiches du play-in tournament. Elles opposeront les Bulls au Heat, et la veille (mardi), le Magic recevra les Hawks pour une place en Playoffs !

Zaccharie Risacher va donc connaitre l’ivresse du play-in tournament dès sa première saison en NBA. Logiquement il ne devrait pas trop mal s’en sortir, on rappelle qu’il est quand même sorti vainqueur l’an passé à Bourg des enfers d’Istanbul et du Portel.

Plus sérieusement ? C’est un choc intéressant auquel on aura droit mardi soir en Floride, entre deux équipes pas assez armées pour lutter en Playoffs mais assez pour mériter d’y être. D’un côté un duo omnipotent avec Paolo Banchero et Franz Wagner qui gèrent à peu près tout à Orlando, et de l’autre une équipe qui vit et qui meurt par les perfs de Trae Young, parfait chef d’orchestre d’un groupe jeune mais orphelin de l’une de ses plus belles pépites (Jalen Johnson) depuis la mi-saison.

Et ce sera donc l’occasion de voir à l’œuvre notre Zaccharie national, lui qui vient notamment d’en coller 38 sur la défense des Nets. Il y aura semble-t-il moins d’espace dans celle du Magic mais qui sait, ce play-in tournament peut très vite devenir un classique dans la jeune carrière de Zacch.

Rendez-vous mardi soir, avec la Marseillaise en fond sonore !