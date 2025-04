Les dernières soirées de saison régulière sont souvent l’occasion pour certains d’envoyer des perfs disons… inhabituelles. Cette nuit c’est Rudy Gobert qui s’est prêté au jeu, avec une énorme sortie face aux Nets. 35 pions pour la Gobe, ça fait plaisir !

La dernière fois qu’il avait autant scoré ? Il jouait pour le Jazz, c’était face aux Knicks, et c’était il y a huit ans.

Depuis, Rudy est devenu quatre fois meilleur défenseur de l’année, sportif français le mieux payé de l’histoire, meilleur ami des pangolins, trois fois All-Star et deux fois médaillé d’argent olympique. Une vida loca bien remplida, l’un des meilleurs pivots de la Ligue, assurément.

Cette nuit ? Rudy est sorti un peu de ses standards avec une feuille très rare donc, puisqu’il a tout simplement égalé son record en carrière au scoring avec 35 points face aux Nets. Du bon nettoyage de cercle, de la coupe ligne de fond ou du pick and roll bien exécuté, la Gobe est comme tout très bon basketteur qui se respecte, si vous le laisser faire… il fait.

Rudy Gobert égale son record en carrière contre les Nets ! 🔥🇫🇷

35 POINTS

11 REBONDS

1 PASSE

1 CONTRE

13/17 AU TIR

La Gob’ a roulé sur Brooklyn, et ça permet aux Wolves de (très) tranquillement s’imposer 😤pic.twitter.com/o4HZ2k9wLT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2025

Le genre de perf qui doit faire du bien au moral, et après les 44 points d’Anthony Edwards la veille, voici une nouvelle preuve que les leaders des Wolves sont prêts à en découdre pour les Playoffs. Et si le classement à l’Ouest est fou, avec un dernier match dimanche face au Jazz Rudy Gobert et les Loups ne devraient même pas avoir besoin de passer par le play-in.

Elle est pas belle la vie ? Bah si, et surtout avec Rudy.