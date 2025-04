Tiebreaker NBA : le gros tutoriel pour comprendre la fin de saison régulière

À l’Ouest comme à l’Est, des équipes pourraient finir avec le même bilan de saison régulière ce dimanche. Un sacré casse-tête ultra-plaisant à regarder mais pas forcément à comprendre d’un point de vue classement. On fait le point sur le fonctionnement des tiebreakers, préparez vous un café.

Il suffit de regarder le classement de la Conférence Ouest pour saisir à quel point chaque équipe classée entre la 3e et la 8e place doit absolument gagner chacun de ses matchs restants d’ici dimanche. Une défaite et le Play-in deviendrait une issue plus que probable. Si les Lakers ont désormais pris un peu le large, rien n’est fait derrière et cinq équipes se battent pour trois places.

Avec seulement 4 rencontres restantes (3 pour les Nuggets), il risque ainsi fortement d’y avoir au moins une égalité ce dimanche soir. Pas d’inquiétude, la NBA ne décide pas à la tête du client qui sera devant et qui devra prendre la mauvaise place. Dans ces cas-là, il existe une procédure très précise pour départager deux équipes. Avec un niveau de détail qui va jusqu’à frôler l’impossible. On va donc analyser tout ça ensemble.

1. le face à face en régulière

Qu’on ne s’inquiète pas trop : beaucoup d’égalités (notamment à l’Ouest) devraient se régler dès le premier niveau de tiebreaker. Comme lors des Playoffs, les équipes de chaque Conférence s’affrontent plusieurs fois dans la saison (3 fois, 4 quand elles sont issues de la même division ou que la NBA agence son calendrier de manière particulière, notamment pour des raisons télévisuelles et médiatiques).

Si une équipe remporte sa série 3-1 (ou 2-1, en fonction), elle remporte automatiquement le tiebreaker face à l’adversaire a égalité. Ainsi, à titre d’exemple, prenons le cas des Warriors. On sait déjà que Golden State ne remportera pas le face à face éventuel avec les Clippers (0-3), mais aussi avec les Lakers (1-3) et les Nuggets (1-2). En revanche, pour les Grizzlies (3-1) et les Wolves (3-1), les Dubs ont l’avantage.

2. Titre de division

Ce cas de figure ne pourrait concerner cette saison que le vainqueur de la division Pacifique en cas d’égalité avec les Nuggets, les Wolves ou les Grizzlies. L’équipe la mieux classée parmi les Lakers, les Warriors, et les Clippers remportera le titre de division, lui assurant, en cas d’égalité de face à face, l’avantage décisif.

3. Bilan de division

Si deux équipes d’une même division terminent à égalité à la fois dans le face à face et qu’aucune n’est désignée championne de cette même division, alors c’est le bilan face aux autres équipes de la division qui devient l’élément principal pour départager les deux formations. En l’occurence, cela ne peut pas arriver à l’Ouest car il n’y a pas d’égalité entre Clippers, Lakers et Warriors dans la division Pacifique.

Toutefois, si le Magic est sacré champion de la division Sud-Est et que le Heat et les Hawks terminent au même bilan, alors il faudra utiliser cette méthode pour départager les deux équipes.

4. Bilan de Conférence

On arrive dans des cas de figures très poussés, mais cela est encore une fois possible cette saison. Si tous les critères précédents ne fonctionnent pas, on doit alors prendre le bilan de chaque équipe face à sa conférence en entier. C’est encore entre Heat et Hawks que cela se passe, car il existe un scénario dans lequel les deux franchises terminent au même bilan de division (double victoire des Hawks contre le Magic, victoire du Heat contre les Wizards). Il faudra donc départager les équipes au bilan de conférence.

5. Bilan face aux équipes qualifiées en Playoffs/Play-in dans la Conférence (Top 10)

On reprend le même principe qu’avant, mais en excluant toutes les équipes éliminées des Playoffs/Play-in.

6. Bilan face aux équipes qualifiées en Playoffs/Play-in dans la Conférence ADVERSE (Top 10)

Bis, mais avec la Conférence Est/Ouest en fonction de là où se situent les deux équipes à égalité.

7. Différence globale de points

Là, on atteint un niveau carrément diabolique d’égalité. Au cas où TOUTES les possibilités de tiebreaking jusqu’ici ont échoué, l’ultime manière (sportive) de déterminer un ordre est la différence générale de points sur l’ensemble de la saison. L’équipe s’en sortant le mieux récupèrera la meilleure place.

8. Pile ou face

Laissons le hasard faire le boulot, puisque rien d’autre ne marche.

Cette saison, comment ça risque de se passer ?

Il est encore tôt pour le dire, mais il y a fort à parier qu’on ait au moins une égalité (notamment à l’Ouest) ce dimanche. Il faudra alors passer par les nombreuses règles établies ci-dessus, mais comme expliqué, il y a de fortes chances que l’on s’arrête dès le premier niveau pour départager les égalités. Toutefois, en cas d’égalité à plusieurs équipes, il est possible de devoir faire appel à des critères plus lointains.

À notre avis ? Les Lakers vont conserver leur avance, les Nuggets glisser un coup. Les Warriors assurent, Clippers, Wolves et Grizzlies terminent avec Denver, pour une égalité qui nous fait faire des cul-secs de Doliprane à la rédaction dimanche soir !