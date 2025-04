Playoffs NBA : c’est la jungle à l’Ouest !! Apéro TrashTalk

OH OH OH. C’est quoi cette fin de saison de maboule à l’Ouest ? Faut qu’on en parle dans l’Apéro TrashTalk, parce qu’il y a BEAUCOUP à dire !

La saison régulière touche à sa fin, et une fois de plus la Conférence Ouest est une véritable jungle sans pitié !! Des Lakers aux Clippers en passant par les Wolves, les Nuggets, les Warriors, le Thunder, les Rockets ou les Grizzlies, qui va finir à quelle place ? Et quelle est la meilleure / la pire matchup pour chacune de ces équipes NBA ? À quelques jours des Playoffs 2025, on fait le point sur la course à l’Ouest !