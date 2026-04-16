Après une saison régulière exceptionnelle qui lui a permis d’être un candidat MVP en plus d’un titre attendu de Défenseur de l’Année, Victor Wembanyama va découvrir l’ambiance des Playoffs ce week-end. Spoiler, l’Alien a hâte d’y être !

Wemby a dû attendre trois ans pour gagner son ticket en Playoffs. Sachant que les Spurs partaient des bas-fonds de l’Ouest avec seulement 22 victoires en 2023, on peut parler d’ascension express. Mais pour un compétiteur comme Victor, trois ans sans véritable match couperet, c’est long.

Interrogé sur la signification de ses débuts en Playoffs, Wembanyama n’a pas hésité à partager son excitation.

Victor Wembanyama :

« Jouer des matchs à enjeu, ça m’a manqué. On est aussi prêts que possible. On travaille pour ce moment toute l’année. Gamins, on rêvait tous des Playoffs avant d’arriver ici. »

Wemby va faire ses grands débuts en Playoffs ce dimanche. Tellement hâte ! 🔥🔥 pic.twitter.com/Vt3tQiRoTn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Cette saison, Victor Wembanyama avait évidemment entouré en rouge certains matchs importants, comme – on imagine – les affrontements face à Oklahoma City (notamment lors du Final Four de la NBA Cup), son récent duel XXL contre Nikola Jokic, et quelques autres. Mais rien n’est comparable à l’atmosphère des Playoffs NBA. Le dernier match à très gros enjeu que Wemby a disputé, c’était « la finale des Jeux Olympiques » de Paris 2024. Avant ça, en 2023, Victor avait aussi joué les finales du Championnat de France avec les Mets 92.

C’est désormais un nouveau chapitre qui s’ouvre pour l’Alien. Un chapitre dans lequel il espère atteindre encore un niveau supérieur pour porter les Spurs vers les sommets, douze ans après leur dernier titre de champion NBA.

« Je ne peux pas m’empêcher d’en rêver (du titre de champion NBA), bien sûr » – Victor Wembanyama

Bonne nouvelle, Victor a indiqué qu’il n’était pas loin d’être à 100% physiquement, après ses petits bobos de fin de saison. Toutes les conditions semblent donc réunies pour commencer très fort, dès ce dimanche lors du Game 1 face à Portland.