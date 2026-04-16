Suite à leur élimination cette nuit, les Clippers vont officiellement participer à la prochaine loterie de la Draft 2026. Oui mais… le pick des Clips cette année n’appartient pas aux Clips, il appartient aux champions en titre du Thunder. Une conséquence du trade faramineux qui avait vu Paul George passer de OKC à Los Angeles, à l’époque, et qui avait vu débarquer à Oklahoma City un certain… Shai Gilgeous-Alexander (un détail…).

Eh oui, vous ne rêvez pas : les travaux de Sam Presti frappent encore. Le Thunder vient de sécuriser un choix à la loterie de la Draft NBA 2026 grâce à la défaite des Clippers lors du Play-in face à Stephen Curry et aux Warriors. Le champion en titre possède désormais une chance de décrocher le premier choix de la draft en juin prochain… normal.

Pour vous la faire courte, le Thunder possède le pick de draft 2026 des Clippers depuis le trade conclu entre les deux franchises en 2019 pour Paul George. Et puisque la loterie concerne les 14 équipes non qualifiées pour les Playoffs, et que Los Angeles vient de perdre au Play-in, ils viennent tout simplement d’offrir un potentiel très bon pick de draft (Top 14) à la machine de guerre qu’est OKC, puisque ce choix fera partie de la loterie qui aura lieu le 10 mai prochain.

Rappel habituel de la contrepartie récupérée par OKC en échange de Paul George :

– Shai Gilgeous-Alexander

– 1er tour de draft 2021 via Miami

– 1er tour 2022 (Jalen Williams)

– 1er tour 2023 via MIA + 1 pick swap

– 1er tour 2024

– 1 pick swap 1er tour 2025

– 1er tour 2026

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Une chance qu’OKC ait le first pick ?

OKC aura la 11e meilleure probabilité d’obtenir le first pick (2 %) si Golden State bat Phoenix vendredi à 3h du matin (heure française) pour décrocher la 8e place en playoffs, et la 12e meilleure probabilité (1,5 %) si les Warriors s’inclinent. Ce pick n’est, par ailleurs, qu’un des trois potentiels choix du premier tour dont OKC pourrait disposer lors de la draft 2026.

Le premier tour de la draft aura lieu le 23 juin à 2h du matin (heure française), suivi du second tour le 24 juin à la même heure. Cette cuvée est annoncée comme une des plus spectaculaires avec des prospects comme Darryn Peterson (Kansas), AJ Dybantsa (BYU) et Cameron Boozer (Duke). Attention donc, car ça pourrait faire TRÈS mal si un gros nom venait à débarquer dans l’Oklahoma.

Source texte : Justin Martinez