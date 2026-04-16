Play-in 2026 : de sublimes Warriors mettent un terme à la saison des Clippers (126-121)

Dans un scénario hollywoodien, les Warriors sont revenus d’entre les morts pour vaincre des Clippers en maîtrise sur toute la rencontre (126-121). Stephen Curry et Draymond Green ont régalé pendant qu’Al Horford envoyait bombinette sur bombinette. Les Dubs ont encore une chance de se qualifier en Playoffs !

Une première mi-temps sous forme de succession de runs. Les Clippers ont rapidement pris l’avantage grâce au duo Garland/Leonard, puis ont passé les 24 minutes suivantes à laisser les Warriors revenir avant de recreuser un écart d’une dizaine de points. Au moins ça pense au divertissement…

Golden State ne lâche rien au moins, alors que pourtant en fin de premier quart toute la Baie a tremblé en voyant les images de Steph Curry rentrer au vestiaire après 8 minutes très compliquées sur le parquet (3 points à 1 sur 5 au tir). Plus de peur que de mal, puisque le Chef est revenu après ça.

En son absence, les Warriors ont dû s’en remettre à un bon duo Podziemski/Porzingis. Le second a notamment envoyé deux grosses claquettes histoire de souffler un peu l’Intuit Dome. 9 points à 4 sur 6 au tir pour le Letton après deux quart-temps.

M’enfin, ça c’était avant qu’L.A. ne mette un dernier coup d’accélérateur en fin de mi-temps pour reprendre une énième fois sa dizaine de points d’avance. Kawhi a ponctué le tout en envoyant valdinguer toute la défense Oaklandaise sur une contre-attaque avant de finir au dunk. Aura-t-on fini un jour d’être bouche bée par sa puissance ?

KAWHI LEONARD GOES COAST TO COAST FOR THE DUNK. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/k3NMXP0sro

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Malheureusement pour la DubNation, le retour des vestiaires a été le symbole de la déchéance d’une icône. Frustré, maladroit, Stephen Curry n’arrivait plus à aider son équipe dans quoi que ce soit. Peut-être est-il temps de s’avouer que le Steph est finito…

BAH NON ! 1000 fois non même ! Malgré une première mi-temps bien pauvre et seulement 5 matchs de rythme dans les jambes, le Chef est sorti de sa cuisine pour nous cook un troisième quart 5 étoiles. 16 points à 6 sur 8 au tir dont 3 sur 4 du parking et une action à 4 points. Les Clippers ont réussi à limiter la casse grâce notamment à Bennedict Mathurin, mais est-ce que le Chef va une nouvelle fois créer l’exploit ?

STEPHEN CURRY COM A JOGADA DE 4 PONTOS

TEM JOGO pic.twitter.com/4NVA5fPrCe

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Ménageons le suspense, OUI ! Dans un scénario aux allures hollywoodiennes, les Warriors ont complètement renversé la rencontre, et avec elle, le cœur de toute la planète basket.

L.A a longtemps tenu la barre, par l’intermédiaire de Darius Garland surtout, mais a fini par craquer sous les assauts de Stephe… ah non, de Al Horford en fait. L’ancien Celtic a envoyé 4 pannetons longue distance dont 3 consécutifs en un peu plus de 3 minutes, le dernier permettant aux siens de passer devant à 2 minutes 12 du buzzer final.

AL HORFORD FOR THE LEAD 🔥

HIS 4th THREE OF THE QUARTER!

WARRIORS UP 2 WITH UNDER 2 TO PLAY 🍿 pic.twitter.com/TarSbwl58N

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Et à partir de là, les légendes ont pris le relais. Steph a envoyé sa septième et dernière bombinette de la rencontre pour passer à +3, avant que Draymond Green ne plie le match avec deux immenses interceptions sur la truffe de Kawhi Leonard (qui est d’ailleurs resté muet sur l’entièreté du dernier quart). L’éternel duo de la Baie pour maintenir la saison des Warriors en vie, comme un symbole.

Curry finit donc la rencontre avec 35 pions à 12 sur 23 au tir, rappelons une dernière fois qu’il était à 2 sur 9 à la mi-temps quand même.

OH MY, STEPH! STEPHEN CURRY NAILS THE DEEP THREE TO TAKE THE LEAD!

GREATEST SHOOTER EVER 🐐 pic.twitter.com/6WyBsjzdUr

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Sans vous mentir, les frissons étaient de mise devant ce qui se ressentait comme une résurrection pour les Dubs. Dommage que cette dernière se fasse aux dépens de Clippers qui avaient tout donné pour remonter la pente après leur début de saison catastrophique, mais à la fin, il faut bien un vainqueur et un perdant.

La prochaine étape pour les Warriors ce sera d’affronter les Suns dans la nuit de vendredi à samedi pour décrocher le dernier spot de Playoffs disponible. Steph et Dray dos au mur comme ça vu ce qu’ils viennent de sortir ce soir, on serait vous on ne louperait ça sous aucun prétexte !