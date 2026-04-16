Au terme d’un match disputé (presque) jusqu’au bout, les Sixers ont fini par vaincre Orlando et peuvent donc maintenant se focaliser sur leur premier tour à venir face aux Celtics. Le Magic aura une dernière chance de se qualifier vendredi soir contre Charlotte.

Match qui a d’abord pris des allures de guerre de tranchées, tant les deux équipes galéraient à mettre la balle dans le panier en début de premier quart (en dessous de 35% de réussite sur les 6 premières minutes). L’adresse est ensuite revenue peu à peu sans forcément que le match perde en intensité.

Kelly Oubre a bien débloqué les Sixers avec 3 tirs primés de loin sur les 12 premières minutes, avant que Philly trouve son salut par des petits exploits individuels de ses stars, que ce soit Paul George et VJ Edgecombe à mi-distance ou Tyrese Maxey derrière l’arc. Pendant ce temps et en l’absence de Joël Embiid, Orlando matraquait la raquette de Philadelphie (13 paniers sur 19 inscrits dans la peinture en première mi-temps).

Deux approches très différentes donc sans qu’une ne prenne réellement l’avantage sur l’autre après 2 quart-temps. André Drummond a néanmoins conclu la mi-temps d’une bombinette depuis le corner pour offrir 4 points d’avance aux siens. Ça fait toujours aussi bizarre, mais merci Dédé !

Andre Drummond’s three has the Sixers bench on their feet pic.twitter.com/v6oEDSJGHU

— Drew Peltzman (@dapeltz13) April 16, 2026

Au retour des vestiaires, Adem Bona a réveillé la salle avec 3 contres en début de quart dont deux bien bien sales sur Banchero et Carter Jr. Pile ce qu’il faut pour commencer à souler l’adversaire et le faire dégoupiller, le Magic n’en était pas loin après une contre-attaque d’Edgecombe…

En parlant d’Orlando, les Floridiens ont vécu 8 minutes d’énorme disette d’adresse (en dessous de 25% de réussite). Occasion parfaite pour Philly de prendre le large… mais occasion non saisie. Résultat Desmond Bane commence à chauffer et envoie un tir de très loin suivi d’un gros and-one. 5 points d’écart entre les deux équipes à la fin du troisième, tout reste encore à faire !

Desmond Bane au large : 2/2 🎯

Le reste du Magic au large : 2/15… pic.twitter.com/zeGKe1GLMX

— 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) April 16, 2026

Dans ce genre de moment, chaque équipe a besoin qu’un de ses membres enfile une cape de super-héros. Et si Orlando a bien été la maison d’un Superman fut un temps, force est de constater que le vent soufflait plutôt dans le dos des Sixers, et plus précisément de VJ Edgecombe, qui plein de détermination a inscrit 4 points ultra importants dans le money-time pour faire s’envoler les siens.

Après si vous voulez attribuer la palme du sauveur à Tyrese Maxey pour son contre ou Dédé Drummond pour son tir de loin qui finit le match (oui oui encore), on ne vous en voudra pas.

TYRESE MAXEY CHASE DOWN BLOCK. pic.twitter.com/4gjKhfjvHv

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2026

Score final 109 à 97 pour Philadelphie qui va désormais pouvoir se tourner vers un premier tour de Playoffs face aux Celtics. Tyrese Maxey a bien scoré (31 points), Kelly Oubre a été adroit (50% à 3), et au-delà de ses tirs de loin, André Drummond a rendu du gros gros service (14 points, 10 rebonds). De quoi bien se mettre en confiance avant d’affronter l’ogre du Massachusetts.

Côté Orlando par contre, ça tire un peu la tronche. Desmond Bane a été très bon, ça rien à dire, mais Paolo Banchero est complètement passé à côté de sa rencontre (7 sur 22 au tir dont 1 sur 5 dans le dernier quart). Attention aussi à surveiller Franz Wagner qui semblait en souffrance, car le Magic aura besoin de toutes ses forces pour espérer prendre le dernier spot de PO disponible.

Rendez-vous face à Charlotte dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h30 du matin, pour une ultime chance !