Officiel : Les Celtics joueront les Sixers au premier tour des Playoffs

Après les Spurs la nuit dernière, c’était au tour des Celtics de connaître leur futur adversaire du premier tour des Playoffs 2026. Sixers et Magic se sont battus pour obtenir cette place, bataille dont Philadelphie est sorti vainqueur (109-97). Les Jay Brothers feront face à Tyrese Maxey et compagnie dans quelques jours !

Tous les deuxièmes de Conférence connaissent désormais leurs adversaires. Portland se tiendra face à l’armada des Spurs à l’Ouest, et c’est maintenant officiel, les Celtics affronteront Philadelphie au premier tour de la Conférence Est !

Celtics vs. Sixers 1st round matchup —

Call it right now, which team wins and in how many games? pic.twitter.com/jlm5HNv7iS

— Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2026

Qui aurait pu prédire en début de saison que Boston devrait attendre le Play-in pour connaître son premier adversaire de post-season ? Alors qu’il était déjà compliqué d’imaginer que les C’s aurait ne serait-ce qu’une série de Playoffs à disputer…

Mais décidément, Joe Mazzulla a fait de son effectif en « semi reconstruction » (gros guillemets quand même) un prétendant au titre. Faut dire que quand tu récupères un petit joueur de la trempe de Jayson Tatum en fin de saison, c’est tout de suite plus facile de viser tout en haut.

À voir comment JT se sentira en PO, lui qui n’a que 16 matchs de saison régulière dans les jambes. Jaylen Brown lui en revanche est attendu à plein régime au vu de son année, et même si le trio Maxey/George/Embiid peut sembler menaçant sur le papier, ce serait un cataclysme de voir Boston sortir dès ce premier tour.

Tyrese Maxey with 31 PTS, 6 AST, 1 STL, 1 BLK as the 76ers get the 109-97 WIN over the Magic & ADVANCE to the 1st round of the playoffs to face the Celtics 😤

WHO YOU GOT?! pic.twitter.com/Cokn34b5bz

— Basketball Forever (@bballforever_) April 16, 2026

Les premiers éléments de réponse de cette série seront donnés dimanche à 19h pour le Game 1. Un retour en Playoffs de Jayson Tatum à heure européenne comme ça… la vie est quand même bien faite parfois.