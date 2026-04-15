NBA Playoffs – Cavaliers vs Raptors : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle qui oppose les Cavaliers aux Raptors est un sujet assez tranché pour la rédaction TrashTalk, à part un mec qui a décidé de faire le hipster. De quoi motiver les Dinos ?

Nico M

Cavaliers – Raptors, voilà qui va rappeler pas mal de souvenirs. Heureusement pour Toronto, LeBron n’est plus là mais ce n’est pas pour autant que le scénario sera différent. Malgré leur présence athlétique et solidité défensive, les Raptors ont montré trop de limites face aux meilleures équipes NBA cette saison, et ne possèdent pas l’attaque pour rivaliser avec les Cavs. Ce ne sera pas une balade de santé mais je vois Cleveland s’imposer sans trop transpirer, même si les hommes de Kenny Atkinson ont encore des automatismes à bosser avec James Harden et Cie. Allez, en cinq matchs c’est réglé. Sorry Drake. Cavaliers 4 – Raptors 1.

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Nico V

Le premier tour de rêve pour les Cavaliers ? Oui, c’est leur mettre la pression pour la série qui s’annonce mais écoutez, s’ils voulaient arriver sereinement en Playoffs, il fallait peut-être arrêter d’hypothéquer l’avenir de la franchise aux performances d’un meneur de 36 ans connu pour ses envies changeantes. Je plaisante, j’adore le joueur qu’est James Harden, mais toute autre issue qu’une victoire relativement assurée pour les Cavaliers au premier tour serait un sacré souci pour la suite des aventures d’une équipe qui a tout misé sur les deux campagnes de Playoffs à venir. Les limites notamment offensives de Raptors ne devraient pas permettre à Toronto de dominer, mais sait-on jamais. Cavaliers 4 – Raptors 2.

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Tim

Ouh le bon gros choc entre deux fanbases qui s’aiment pas du tout du tout depuis un bon moment maintenant (Scottie Barnes est meilleur qu’Evan Mobley apparemment…). M’enfin, une série 4-5 c’est toujours intéressant, et même si les Cavs semblent être favoris au simple talent de leur effectif, assez curieux de voir comment ils vont réagir au défi physique que vont leur imposer ces Raptors. Surtout que Toronto a remporté tous ses matchs face aux Cavaliers cette saison. Mais bon si Cleveland sort dès le premier tour c’est un cataclysme, et la franchise de l’Ohio a beau avoir été instable toute la saison (41 cinq majeurs différents cette année quand même…), sans vraiment convaincre de sa valeur depuis l’arrivée de James Harden, il y a juste trop de talent dans le Land. Cavaliers 4 – Raptors 1

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Jules

Pour moi, il y a deux scénarios dans cette série. Vous allez me dire “bah oui, soit c’est Toronto, soit c’est Cleveland”… et vous n’avez pas tort. Mais plus précisément, soit les Cavs assument leur statut de favoris et envoient un 4-1 dans les dents des Canadiens, soit Toronto passe en 7. Dans mon bracket, pour être transparent, j’avais mis Cleveland en 5, mais vu que ce bon vieux bracket n’a tenu qu’un jour et demi avec la victoire de Portland… je vais jouer le panache et annoncer le premier upset de ces Playoffs ! Scottie Barnes et sa clique vont faire office de beau poil à gratter à l’Est et envoyer les Cavaliers en déprime. Prono bonus ? On aura le droit à deux victoires canadiennes lors des viewing-party de Lille et de Paris. Cavaliers 3 – Raptors 4

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Clément

Un duel qui ne paie pas de mine mais qui va ENVOYER. D’un côté les Cavs qui sont dans une optique de « win-now », de l’autre les Raptors, que peu de monde voyait à ce niveau, mais qui, maintenant qu’ils sont là, voudront bien enquiquiner leur monde. Les Dinos ont un coup à jouer dans le sillage de leur duo Ingram-Barnes, mais à l’expérience (et aussi au talent quand même), Cleveland devrait passer au calme. Donovan Mitchell en folie, Harden face à l’une de ses dernières fenêtres de tir, et un collectif expérimenté devraient prendre le meilleur et raviver les PTSD des Canadiens avec LeBronto. Cavaliers 4 – Raptors 2

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