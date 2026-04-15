Playoffs NBA – Preview Cavaliers vs Raptors : Cleveland doit montrer les muscles

C’est une série importante pour deux équipes qui ont besoin de montrer qu’elles peuvent gagner en Playoffs. Le genre de confrontation pas si flashy, mais qui peut réserver un gros lot de surprises. Cavaliers – Raptors, premier tour, par ici la grosse preview !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

1er novembre : Cavaliers – Raptors (101-112)

(101-112) 14 novembre : Cavaliers – Raptors (113-126)

(113-126) 25 novembre : Raptors – Cavaliers (110-99)

Une série de régulière parfaitement maîtrisée par les Raptors, qui ont pu compter sur un effectif quasiment complet lors des trois matchs. Pourtant, on choisira de tirer assez peu d’enseignements de ces confrontations directes. Cela pour plusieurs raisons. D’une part, beaucoup de blessés côté Cavaliers, avec Jarrett Allen, parfois Donovan Mitchell, parfois De’Andre Hunter. D’autre part, l’absence de James Harden dans l’effectif, qui change toute la donne pour Cleveland.

On gardera quand même les bons points des Raptors au travers de ces trois rencontres : Scottie Barnes très solide, complémentaire avec un Brandon Ingram qui sait aussi prendre la gonfle. Collin Murray-Boyles très solide physiquement, avec de belles promesses techniques dans le basket. Mais maintenant, on parle de matchs datant de plusieurs mois. Next.

🚨 OFFICIEL : CAVALIERS (4)- RAPTORS (5) AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !

Cleveland reçoit les Dinos pour une série 3-6 qui s’annonce importante surtout côté Cavs.

Les prétentions sont hautes, il y a volonté claire d’aller loin avec le recrutement de James Harden à l’hiver. Le pari… pic.twitter.com/J3Ry9A83pX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Les Cavaliers, quel niveau de maîtrise ?

Attention, si les Raptors tiennent un bel effectif, complet et qui a réalisé une saison bien au dessus des attentes, la pression n’est absolument pas sur leurs épaules pour confirmer en Playoffs. Non, la pression est très lourde sur les épaules des Cavaliers. On parle certes d’une confrontation entre 4e et 5e de l’Est, mais les objectifs sont tellement différents qu’une hypothétique victoire de Toronto apparaîtrait comme un véritable upset.

Le front office de Cleveland fait un all-in en février dernier en récupérant James Harden. Le meneur de 36 ans veut un endroit où signer un dernier gros contrat, la franchise de l’Ohio cherche désespérément un compère pour épauler Donovan Mitchell, en fin de contrant l’an prochain et qui pourrait partir si aucun résultat collectif significatif ne pointait le bout de son nez d’ici là.

Sitôt dit, sitôt fait. Un ex-MVP débarque, mais la sauce ne prend pas non plus à hauteur que ce que l’on était en droit d’attendre. 92 minutes jouées en combiné pour le quatuor Jarrett Allen – Evan Mobley – Donovan Mitchell et James Harden depuis l’arrivée du Barbu, bien que le jeu proposé ensemble soit fortement encourageant.

En définitive, les Raptors ont face à eux une sacré armada des deux côtés du terrain, et l’une des clés de la série se base dans la gestion des duels pour les Dinos. Comment contraindre les Cavaliers dans l’utilisation de leur jeu à deux, notamment avec un James Harden plus qu’élite dans l’exercice et la lecture du jeu en général ?

Quelle réponse apporter à un Donovan Mitchell très solide dans le duel direct, capable de s’ouvrir le cercle avec facilité ? Parce qu’il faut être clair : des Raptors à la ramasse dans ces domaines, c’est une série qui se termine au Grand Rex dimanche prochain, devant 2500 fans de basket. Et dans cet exercice, difficile pour les Cavaliers de ne pas aller chercher un RJ Barrett, moins solide physiquement dans le duel. Moins de temps de jeu pour ce dernier ? Pas impossible. Et quand les quatre joueurs majeurs de Cleveland sont sur le parquet, quel choix effectuer ? Peut-être laisser Evan Mobley ouvert hein, lui qui sort d’une régulière vraiment pas dingue.

Côté Toronto, la clé de la série résidera certainement sur la gestion offensive de Scottie Barnes et Brandon Ingram. Alchimie plus que positive cette saison, à voir comment les Playoffs et l’intensité du printemps peuvent altérer cette belle association. Jouer les mismatchs ? Utiliser les duels directs pour trouver des shooters ouverts à 3-points dans les aides défensives ? Il faudra impérativement avoir des col bleus au taquet dans l’adresse extérieure. Immanuel Quickley (s’il est présent, car toujours blessé… l’une des clés de la série aussi côté Dinos), Jamal Shead, Ja’Kobe Walter ? Sandro Mamukelashvili ?

Dans tous les cas, on risque d’avoir un beau duel tactique tout au long de la série avec deux équipes qui ont chacune des arguments à mettre en avant. Les Cavaliers restent favoris, mais attention à ne pas se faire dévorer par l’enjeu !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Cavaliers – Raptors , samedi 18 avril à 19h

Cavaliers – Raptors Game 2 : Cavalier – Raptors, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à 1h

Cavalier – Raptors, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à 1h Game 3 : Raptors – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril à 2h

Raptors – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril à 2h Game 4 : Raptors – Cavaliers, dimanche 26 avril à 19h

Raptors – Cavaliers, dimanche 26 avril à 19h Game 5* : Cavaliers – Raptors dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer

Cavaliers – Raptors dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril, horaire à déterminer Game 6* : Raptors – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer

Raptors – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer Game 7* : Cavaliers – Raptors, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO