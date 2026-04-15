NBA Playoffs – Nuggets vs Wolves : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle opposant les Nuggets aux Wolves est peut-être la plus passionnante du premier tour, mais la rédaction de TrashTalk est unanime : gros avantage Denver. Les Loups peuvent-ils nous faire mentir ?

Nico M

Pour la troisième fois en quatre ans, Nuggets et Wolves se retrouvent en Playoffs. Autant dire qu’ils se connaissent bien et ça promet de faire de grosses étincelles. Mais je n’ai pas hésité très longtemps au moment de choisir le gagnant : Denver. 12 victoires de suite pour boucler la régulière, un Jokic qui a l’habitude de rouler sur les Wolves, Jamal Murray à son meilleur niveau, tout ça contre des Loups trop irréguliers à mon goût. Certes, la défense de Denver m’inspire pas forcément confiance (surtout si Aaron Gordon et Peyton Watson sont limités ou absents), certes Anthony Edwards et ses potes savent step-up en Playoffs, mais pour moi il y a une équipe qui a bien plus la gueule d’un contender que l’autre. Nuggets 4 – Wolves 2.

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Nico V

LA série du premier tour, sur le papier bien sûr ! Et comme mon bracket est déjà foutu depuis le match des Suns, j’en ai plus rien à faire et je vais être franc avec vous : les Wolves ont une équipe solide, avec des atouts dans l’ensemble des secteurs du jeu, un Anthony Edwards capable de prendre feu à n’importe quel moment et de changer un match en conséquence. Rudy Gobert a pris en expérience de ses duels passés, et Julius Randle est aussi capable de renverser un match. Énormément d’atouts que Minnesota est capable de faire valoir dans une série de Playoffs. Peut-être que si tout s’aligne pour eux, ils seront même capables d’éviter le sweep ! Nuggets 4 – Wolves 1.

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Tim

Comme on se retrouve ! Cette série entre Nuggets et Wolves est certainement l’une des plus hypées de ce premier tour, normal au vu du passif entre les deux franchises, pourtant j’avoue que j’ai du mal à voir les Loups vraiment exister dans la série. La franchise du Minnesota a été assez irrégulière tout au long de la saison, Anthony Edwards n’est pas à 100%. Ça fait déjà deux gros désavantages quand on joue face au meilleur joueur du monde et son armada. Denver a en plus de ça terminé la régulière en boulet de canon (12 victoires consécutives). Tout le monde est en train de revenir après une année remplie de pépins physiques. C’est peut-être sévère, mais les Loups pourraient bien se faire dévorer. Nuggets 4 – Wolves 1.

Pour le pronostic Nuggets – Wolves : 4-1, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,45*

Jules

J’aurais aimé prédire un premier upset ici, parce que c’est pas drôle quand tout le monde est d’accord. Mais il faut avouer qu’imaginer Denver s’arrêter au premier tour est très compliqué. Je mets évidemment les Nuggets vainqueurs de la série mais les Wolves doivent se frotter les mains de voir que tout le monde les enterre d’avance. Et je me méfie du Anthony Edwards mi-énervé mi-amusé… mais je me méfie davantage de Nikola Jokic (et encore plus de ses frères). Bref, Denver devrait passer mais attention : il faudra rester en bonne santé ! Une blessure d’Aaron Gordon ou de Jamal Murray (promis, je touche du bois en le disant) pourrait bien tout envoyer en l’air. Je vais donc être plus cool avec Minnesota que mes copains, Denver va passer mais pas tranquillement. Oui, oui, vous l’avez compris : match 7 à la maison… youpi ! Nuggets 4 – Wolves 3.

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Clément

Un duel alléchant sur le papier mais qui sera selon moi bien plus déséquilibré qu’il n’en a l’air. Anthony Edwards revient de blessure et cet argument à lui seul suffit à faire vaciller les espoirs des Wolves. En face, Jokic and co sont un peu en mode sous-marin et personne ne les voit comme candidat numéro 1 au titre à l’Ouest. Les Nuggets sont pourtant sur une bonne dynamique et comme on dit dans le jargon, il faut se méfier de midi à quatorze heures ou un truc du genre. Bref, Denver va passer plutôt tranquillement, Jokic va siffloter en pensant à ses courses de chevaux et Minnesota ne déméritera pas mais tombera sur plus fort et plus consistant. Nuggets 4 – Wolves 2.

Pour le pronostic Nuggets – Wolves : 4-2, la cote chez notre partenaire Unibet est de 4,90.*

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