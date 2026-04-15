C’est l’une des séries les plus attendues du premier tour des Playoffs : Nuggets vs Wolves. Deux équipes hyper ambitieuses, deux équipes qui se connaissent (très) bien, et deux équipes qui partagent un historique épicé. Par ici la grosse preview !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

27 octobre : Wolves – Nuggets (114-127)

(114-127) 15 novembre : Wolves – Nuggets (112-123)

(112-123) 25 décembre : Nuggets – Wolves (142-138, OT)

– Wolves (142-138, OT) 1er mars : Nuggets – Wolves (108-117)

Adversaires de division, les Nuggets et les Wolves ont comme chaque année partagé quatre confrontations en saison régulière : avantage 3-1 pour Denver cette année. On se souvient notamment de leur énorme affrontement à Noël, où Nikola Jokic a lâché une perf’ légendaire (56 points, 16 rebonds, 15 passes) dans l’un des meilleurs matchs de toute la saison NBA.

Néanmoins, que peut-on vraiment en tirer sachant que trois des quatre matchs ont eu lieu il y a minimum quatre mois, et que le dernier s’est joué sans Aaron Gordon et Peyton Watson côté Denver ? On rappelle aussi que la première victoire des Nuggets a été acquise sans Anthony Edwards côté Wolves.

Ces résultats de régulière sont donc à prendre avec quelques pincettes. Mais ce qu’on sait pour sûr, c’est que les Wolves ont le profil de l’équipe capable de bouger la machine Nuggets sur une série de Playoffs : taille, impact physique et capacités athlétiques, défense qui peut step-up à tout moment, du talent et surtout Ant-Man pour enflammer les débats de l’autre côté du terrain.

🚨 OFFICIEL : NUGGETS (3) – WOLVES (6) AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !

Là on a une PURE série : Anthony Edwards playoffs mode, Nikola Jokic playoffs mode, deux effectifs qui ont beaucoup d’arguments à faire valoir.

Denver part avec l’avantage du terrain et un momentum de fin de… pic.twitter.com/jnSCoJB3nO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Les Nuggets et les Wolves vont s’affronter pour la troisième fois en quatre ans sur la grande scène des Playoffs. Denver l’avait emporté 4-1 en 2023 dans sa quête du titre, avant de tomber en sept matchs face à Minnesota l’année suivante. Ce sont des séries qui ont eu lieu avant l’échange XXL Karl-Anthony Towns / Julius Randle – Donte DiVincenzo, mais il ne fait aucun doute que ce passif va compter un minimum au moment des retrouvailles.

On rappelle d’ailleurs que l’actuel président des Wolves – Tim Connelly – était d’abord l’architecte des Nuggets qui ont remporté le titre il y a trois ans. Quand on vous dit que ces deux équipes se connaissent par cœur !

Quel visage pour la défense des Nuggets ?

Sous l’impulsion d’un Nikola Jokic peut-être plus fort que jamais et d’un Jamal Murray qui reste sur sa meilleure saison en carrière, les Nuggets ont bouclé la saison avec le meilleur ratio offensif de la NBA (121,2 points pour 100 possessions). Tout le monde est en rythme, tout le monde est bien dans ses baskets, même Cam Johnson qui répond (enfin) aux attentes. Alors bon, on n’a pas trop de doutes sur la capacité de Denver à marquer assez de points pour remporter quatre matchs dans cette série, bien que les Wolves de Rudy Gobert aient des arguments défensifs solides, et que Murray a été sérieusement limité lors de la série en 2024.

Non, l’une des grosses clés de la série, c’est le niveau défensif de Denver.

Les Nuggets avaient démarré la régulière en faisant partie des cinq meilleures défenses de la Ligue, remportant 20 matchs sur 26 et ressemblant à un candidat plus que crédible au titre NBA. Ensuite ? Des blessures qui ont fait très mal, Aaron Gordon notamment mais aussi Peyton Watson. La défense de Denver s’est écroulée et a mis du temps à retrouver un semblant de solidité.

Bonne nouvelle pour les Nuggets : ils ont bouclé la régulière avec 12 victoires de suite en augmentant l’intensité dans leur moitié de terrain. S’ils parviennent à être ne serait-ce que respectables en défense, les Wolves risquent de souffrir, surtout que ces derniers ne sont pas réputés pour leur exécution offensive. Mauvaise nouvelle : Watson est à nouveau à l’infirmerie (ischios) et n’est pas opérationnel pour le début des Playoffs, tandis que Gordon n’est malheureusement jamais loin d’un pépin physique. Ce dernier – aka « Mister Nugget » – représente l’un des plus gros facteurs X de la série mais aussi de l’ensemble des Playoffs.

« I’ve always hung my hat on defense, and that’s never going to change. »

Aaron Gordon speaks with @CassidyHubbarth after Nuggets’ 8th straight win 👏 pic.twitter.com/b28a5SHXsr

— NBA on Prime (@NBAonPrime) April 4, 2026

En parlant de blessures, les Wolves ont été touchés en fin de saison régulière avec notamment Anthony Edwards et Jaden McDaniels qui ont dû faire un passage par l’infirmerie. Désormais de retour, ils devront être prêts physiquement si Minnesota veut pouvoir faire transpirer Denver.

C’est d’autant plus vrai qu’Ant est le moteur de l’attaque, tandis que McDaniels représente une belle arme anti-Murray tout en restant sur sa meilleure campagne en carrière à la production offensive (15 points de moyenne, 41% à 3-points). L’un comme l’autre peuvent mettre la pression sur le cercle adverse, justement là où les Nuggets peinent par manque de protection défensive. On attend donc aussi – tout particulièrement – l’impact offensif de Randle dans la raquette.

Mais pour espérer rivaliser avec Denver, les Wolves auront forcément besoin de contributions qui dépassent le cadre de leur cinq majeur. Ayo Dosunmu a été recruté à la deadline pour donner un coup de boost au backcourt en sortie de banc, ce qu’il fait très bien. On verra aussi ce que peut apporter un mec comme Bones Hyland, productif ces dernières semaines et qui aura les crocs face à son ancienne équipe. L’intérieur Naz Reid devra aussi step-up.

L’absence d’un meneur pur qui n’a pas 60 ans (sorry Mike Conley) pourrait cependant se ressentir une nouvelle fois côté Wolves, notamment en fin de match, où Edwards devra enfiler le costume de héros.

anthony edwards; timberwolves vs nuggets pic.twitter.com/jxWzJOmfWu

— ◇ (@F0RGIAT0) December 26, 2025

Avec l’avantage du terrain, Nikola Jokic et une meilleure dynamique, les Nuggets partent logiquement favoris face aux Wolves. Mais ce n’est pas la première fois que ces derniers sont dans le rôle d’outsider, et Minnesota a déjà déjoué les pronos par le passé. Alors accrochez vos ceintures, car on est potentiellement sur la plus belle série du premier tour des Playoffs.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Nuggets – Wolves , samedi 18 avril à 21h30

Nuggets – Wolves Game 2 : Nuggets – Wolves, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à 4h30

Nuggets – Wolves, dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril à 4h30 Game 3 : Wolves – Nuggets, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril à 3h30

Wolves – Nuggets, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 avril à 3h30 Game 4 : Wolves – Nuggets, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril à 2h30

Wolves – Nuggets, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril à 2h30 Game 5* : Nuggets – Wolves, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril, horaire à déterminer

Nuggets – Wolves, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril, horaire à déterminer Game 6* : Wolves – Nuggets, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer

Wolves – Nuggets, dans la nuit du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai, horaire à déterminer Game 7* : Nuggets – Wolves, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 mai, horaire à déterminer

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO