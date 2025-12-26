Le dernier match de Noël a fini en feu d’artifice à Denver. Menés au score après un énorme comeback de Minnesota dans le 4e quart-temps, les Nuggets ont survécu à la prolongation (142-138) derrière un Nikola Jokic totalement hors catégorie : 56 points, 16 rebonds, 15 passes.

Denver était devant presque tout le temps, puis a failli tout lâcher, puis a fini par s’en sortir… parce qu’à un moment, quand tu as Jokic, les possessions comptent double. À la pause c’est serré (57-55), mais au retour des vestiaires les Nuggets montent d’un cran et prennent le large grâce à un troisième quart-temps énorme (35-23) : +14 avant d’attaquer le money-time (92-78). Sauf que Minnesota n’est pas venu à Denver pour décorer le sapin : les Wolves claquent 37 points dans le quatrième quart, étouffent la fin de match, et Anthony Edwards sort un shoot miraculeux dans le corner pour arracher la prolongation (115-115).

Dans ce comeback, il n’y a pas que Antman : Julius Randle envoie 32 points (12/22), Jaden McDaniels fait un match ultra propre à 21 points (9/12), Rudy Gobert met sa signature en défense avec 6 contres, et même Donte DiVincenzo, catastrophique de loin (0/7 de loin), pèse autrement avec 8 passes et zéro balle perdue.

Mais l’histoire reste écrite par celui qui dicte les règles : Jokic finit à 56 points (15/21 au tir, 4/6 de loin et 22/23 aux lancers-francs), 16 rebonds, 15 passes et 2 contres en 42 minutes.

🎄 NIKOLA JOKIC LÉGENDAIRE FACE AUX WOLVES POUR LE CHRISTMAS DAY

🔹56 POINTS

🔹16 REBONDS

🔹15 PASSES

🔹2 CONTRES

🔹15/21 AU TIR, 4/6 DE LOIN

🔹43 MINUTES

L’une des plus grandes perfs de l’histoire du Christmas Day pour remporter un match SUBLIME.

Les 60pts de Bernard King… pic.twitter.com/d8SlGsN5dO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2025

Vingt-deux lancers marqués… dans un match où Minnesota tente de le cogner, de le pousser loin de sa zone, de le faire bosser à chaque catch, et où Gobert protège l’arceau comme un videur.

🎥 Les highlights de Nikola Jokic face à Minnesota.

Il a embrasé l’esprit de Noël et les Wolves jusqu’au bout de la nuit.

Père Noël de Sombor, MVP… j’sais pas appellez le comme vous voulez 🤯🤯🤯pic.twitter.com/olvtswxVWy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 26, 2025

Ça n’a pas d’importance : Jokic lit la prise à deux avant qu’elle arrive, punis quand elle n’arrive pas, prend le mismatch quand elle arrive, et au pire… il va sur la ligne. Et pendant que le Serbe déroule sa masterclass, Jamal Murray joue le parfait partenaire de crime : 35 points, 10 passes, 9/18 de loin (oui, neuf tirs primés), même si le reste est plus sale (12/32). On a vu Denverbricoler malgré les absents (Spencer Jones a donné 12 points et 8 rebonds en 41 minutes), mais avec ce duo-là, tu peux survivre à beaucoup de choses.

La prolongation, elle, résume parfaitement la soirée : Minnesota démarre fort, Denver encaisse, puis Denver se raccroche au seul truc qui ne tremble jamais, Jokic. Les Wolves mettent 23 points en prolongations, les Nuggets 27, et la différence se fait sur les dernières possessions : Denver finit à 19/43 du parking (44%) et surtout 29/32 aux lancers-francs (91%), quand Minnesota termine à 12/45 de loin (27%) et 24/30 sur la ligne.

Ça ne veut pas dire que les Wolves ont mal joué (44 points d’Edwards, match de patron), ça veut dire que dans ce genre de rencontre, tout se joue sur des détails. Et puis il y a le petit truc en plus : ce match s’inscrit dans un feuilleton. Denver mène désormais 3-0 dans la série de saison régulière face à Minnesota, et ce genre d’info, fin décembre, ça sert déjà de bande-annonce pour le printemps.