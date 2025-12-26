Les Lakers espéraient bénéficier de la magie de Noël, ils se sont surtout fait offrir un mur en béton. Houston s’impose 119-96 à la Crypto.com Arena, en prenant le match dès le départ et en le verrouillant avec leur dureté physique habituelle. Avec Amen Thompson (26 points) et Kevin Durant (25 points, 9 passes) en chefs de chantier, les Rockets étouffent L.A. et repartent avec une victoire sans réelle discussion.

Le match, il se gagne là où ça fait mal : au rebond. Houston termine à 46 prises contre 25 pour les Lakers. Vingt-et-une possessions offertes, au revoir et merci et au revoir. Quand tu te fais plier comme ça, tu peux bien rentrer 10 tirs du parking, tu cours quand même après le score toute la nuit. Et Houston a été propre : 54% au tir, 25 passes, une équipe qui vit bien, qui repart vite, qui coupe, et qui finit surtout les actions par un ballon sécurisé.

Dans le rôle des bourreaux, Kevin Durant a joué le métronome de luxe (25 points, 9 passes, 4/6 de loin), pendant qu’Amen Thompson a mis des coups de pression en continu (26 points, 12/19 au tir) : un qui te punit sur lecture, l’autre qui te punie sur impact.

Amen Thompson and Kevin Durant in the Rockets Christmas Day blowout win over the Lakers:

Amen: 26 PTS | 7 REB | 5 AST | 64.0 TS%

Durant: 25 PTS | 9 AST | 2 BLK | 77.2 TS% pic.twitter.com/2vzYzfTjBk

— Bradeaux (@BradeauxNBA) December 26, 2025

Ajoute Alperen Sengun (14 points, 12 rebonds), Jabari Smith Jr. (16 points), Tari Eason en pickpocket (4 interceptions, 2 contres), et tu obtiens un collectif qui ressemble à une équipe sûre de son plan, même à Noël, même à L.A.

Côté Lakers, c’est une soirée où « on essaye, mais on subit ». Luka Doncic termine à 25 points, 7 passes, 5 rebonds, LeBron en met 18, mais derrière ça manque de relais, et surtout ça manque de viande au moment de fermer la raquette et de finir les possessions. Rui Hachimura semblait ne pas avoir digéré sa bûche de Noël (0 point à 0/6 au tir), Deandre Ayton marque 10 points… pour 2 rebonds (aïe), et la soirée bascule définitivement quand Austin Reaves ne revient pas après la mi-temps, gêné au mollet gauche (12 points en 15 minutes avant de sortir). Houston n’a même pas eu besoin d’un match parfait : juste d’un match sérieux, physique, et sans cadeaux.