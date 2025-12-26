Les Warriors s’offrent les Mavericks, un match de Noël… oubliable (126-116)

Après deux matchs copieux en terme de contenu, les Warriors recevaient les Mavericks à San Francisco pour la 3e affiche du Christmas Day NBA. Une rencontre sans rythme, avec des Dubs concentrés mais loin d’être dans l’intensité qu’induit une telle journée de basket (126-116). Anthony Davis s’est blessé et n’a pas terminé la partie.

Franchement, on a sans doute été comme vous devant vos écrans : on a failli s’endormir. Et fait chier, car il reste deux matchs à gérer derrière et qu’on a peur que nos têtes à 7h du matin soient bonnes à figurer dans des brochures de campagne anti-criminalité.

On va faire dans l’austérité, sentiment laissé par cette rencontre sans saveur qui, si l’on en comprend aisément l’intérêt marketing pour la NBA – Stephen Curry, Cooper Flagg, Anthony Davis – n’a pas les épaules pour égaler le début de soirée en termes de basket.

Sachez que les Warriors ont plutôt assuré face à des Mavericks qui ont de suite laissé 10 points d’avance à leur adversaire. Un cadeau de Noël que les Dubs vont conserver jusqu’à la fin de la partie.

Anthony Davis s’est blessé avant la mi-temps, et n’a pas joué le reste du match. La franchise évoque une blessure à l’aine, vous aurez évidemment le développement autour de sa situation physique sur notre site, dès ce vendredi matin.