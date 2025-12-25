Dans l’affiche la plus attendue du Christmas Day, les Spurs ont frappé un très gros coup en enchaînant une troisième victoire consécutive face au Thunder, la meilleure équipe NBA cette saison. Oklahoma City a définitivement trouvé sa kryptonite !

Les Spurs avaient d’abord battu le Thunder en demi-finale de la NBA Cup à Las Vegas. Ensuite, ils ont tapé OKC 130-110 à San Antonio en début de semaine. Et ce soir, c’est carrément sur les terres du champion en titre que la bande de Victor Wembanyama vient de faire sa loi.

Ce troisième succès est peut-être le plus impressionnant de tous. Parce qu’on attendait une énorme réaction d’OKC, parce que c’était dans un environnement hostile, et parce que le Thunder avait commencé le match les deux pieds sur l’accélérateur (28 points en sept minutes). Mais peu importe le contexte, la salle ou le scénario, les Spurs ont la formule gagnante.

De’Aaron Fox (29 points) est celui qui a mis San Antonio sur les bons rails, alternant parfaitement entre vitesse, agressivité et contrôle. Stephon Castle (19 points, 7 passes) a encore été tellement solide qu’on se demande déjà où le placer parmi les meilleurs joueurs two-way de la NBA. Quant à Dylan Harper (12 points), il continue de jouer comme un mec de 28 ans qui a neuf saisons NBA dans les pattes. Cette superbe triplette de guards a prouvé une nouvelle fois sa capacité de répondre à la défense d’OKC, vraiment pas au top de sa forme.

Et puis évidemment, il y a Wemby. 19 points, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre en 26 minutes, avec un +/- de +13 en sortie de banc.

L’impact de l’Alien aura encore une fois été énorme. Avec sa capacité de dissuasion unique au cercle et les soldats autour de lui, le Thunder a été obligé de compter plus que d’habitude sur son adresse extérieure… sauf que celle-ci n’est jamais venue : 11/44 à 3-points pour OKC, dont un magnifique 5/25 pour le trio SGA – Caruso – Dort. De l’autre côté du parquet, Victor a aidé à conclure l’affaire, pesant dans les moments où il fallait step-up. Sans aucun doute, Victor prend un malin plaisir à défier et surtout TAPER le Thunder dès qu’il en a l’occasion.

Avec seulement 12 pertes de balle au total, une superbe adresse (54% dont 38% à 3-points) et une défense capable d’exposer les limites d’OKC sur attaque demi-terrain, les Spurs font partie des très rares équipes NBA sur lesquelles le Thunder se casse les dents. Même Shai Gilgeous-Alexander a galéré, limité à 22 points et 7/19 au tir.

Les belles contributions d’Harrison Barnes (15 points) et Keldon Johnson (9 points, 7 rebonds) donnent aussi des options pour faire face à la profondeur du Thunder, qui massacre habituellement la concurrence soir après soir. Bref, San Antonio avait systématiquement la réponse face à OKC, qui a clairement trouvé à qui parler. Seulement deux défaites séparent aujourd’hui les deux équipes au sommet de l’Ouest.

On peut avoir une série de Playoffs au printemps prochain s’il vous plaît ?