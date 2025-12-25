Dans le premier match du Christmas Day édition 2025, les Knicks et les Cavs nous ont offert un énorme combat au Madison Square Garden. Combat finalement remporté par New York, porté par Mitchell Robinson, Jalen Brunson et… Tyler Kolek dans le dernier quart-temps.

Les Knicks étaient menés de 17 points avec un peu plus de dix minutes à jouer, Cleveland semblait tenir sa victoire référence. Et puis tout a basculé.

Dans un Madison Square Garden en feu, New York a renversé les Cavs pour réaliser son plus gros comeback de la saison et aller chercher un énorme succès 126-124. Dans le rôle des héros ?

Mitchell Robinson d’abord. Le pivot des Knicks est entré en jeu dans le quatrième quart pour faire un très gros chantier. Il a enchaîné les rebonds offensifs, offrant seconde chance sur seconde chance à ses copains. C’est lui qui a commencé à faire basculer la rencontre alors que le momentum était du côté de Cleveland.

Tyler Kolek ensuite. L’arrière sophomore de New York a brillé sur la grande scène, profitant des munitions offertes par Robinson et des minutes de son coach en l’absence de Miles McBride et Josh Hart (blessé en cours de match). Shoots à 3-points, hustle plays, bons choix offensifs et surtout CLUTCH (16 points dont 11 dans le quatrième quart-temps, +/- de +24), Kolek était dans TOUS les bons coups.

Enfin, Jalen Brunson, évidemment. Injouable en ce moment et auteur de 34 points au total, le MVP des Knicks a enchaîné les tirs de patron dans le quatrième quart. Parmi eux : un 3-points monumental à une minute de la fin pour donner l’avantage à New York. Cleveland n’a jamais réussi à s’en remettre.

Les Cavaliers peuvent avoir de gros regrets. Ils avaient commencé le match très fort, et repris le contrôle de la rencontre dans le troisième quart-temps. Donovan Mitchell a fait du Donovan Mitchell (34 points), Darius Garland était en jambes, Evan Mobley a fait son retour, et Jaylon Tyson a enchaîné les uppercuts comme Mike. Mais tout ça n’a pas suffi.

Cleveland n’a pas su enfoncer le clou, et face aux Knicks ça se paye cash. Un gros trou d’air dans le deuxième quart, caractérisé par un festival de pertes de balle qui a relancé New York à travers les ficelles de Jordan Clarkson (25 points), est symptomatique de la fragilité des Cavs cette saison, eux qui voient leur série de deux succès consécutifs s’arrêter.