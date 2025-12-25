Cinq matchs sont au programme en cette belle nuit de Noël, mais si un ne rentrera peut-être pas tout à fait dans l’esprit de cette belle fête, c’est sans doute le Thunder – Spurs de 20h30. Préparez-vous à un immense match de basket-ball, entre la pintade et la bûche.

Noël, cette célébration de la famille où le climat est censé être reposant, convivial. Et pourtant, 48h avant, un certain Victor Wembanyama s’est assuré que cette année, au Paycom Center, ce ne soit pas le cas. Une nouvelle victoire des Spurs, face au Thunder, la deuxième du mois, et une déclaration fracassante pour énerver tout le vestiaire adverse.

En effet, lorsque Maxime Aubin, du journal L’Équipe, lui a demandé ce qu’il pensait de la comparaison récurrente faite entre Chet Holmgren et lui, le Français n’a pas manié la langue de bois :

« Sportivement, il n’y a pas photo. »

En parlant de photo, une copie de cette déclaration est certainement placardée en gros juste au-dessus du casier de Chet Holmgren en ce moment-même. Plus que jamais, l’intérieur du Thunder voudra dominer la peinture, ce soir, et montrer à son adversaire que lorsque les ballons sont dans ses mains, il peut jouer dans la même cour.

Mais ce sont tous les joueurs du Thunder qui auront probablement la bave aux lèvres au moment du coup d’envoi. Depuis le début de la saison, toute la NBA est occupée par les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander… Toute ? Non ! Un village d’irréductibles Texans résiste encore et toujours à l’envahisseur.

Les Spurs font figure d’épouvantail dans leur chasse au back-to-back puisque lors des dernières confrontations, les hommes de Mitch Johnson ont toujours trouvé des solutions pour faire valser leurs adversaires. Ce mardi, ce sont Keldon Johnson, Stephon Castle et Harrison Barnes qui ont cumulé près de 70 points.

Dans le money-time, San Antonio semble toujours trouver un petit truc en plus qui fait déjouer Oklahoma City. Combien d’actions de contres décisifs de Victor Wembanayama existent déjà sur YouTube ? Combien de célébrations énergiques de Devin Vassell et Julian Champagnie ?

Ce soir, à 20h30, le Thunder aura à nouveau envie de lever les mains en l’air et de célébrer une belle victoire, mais les Spurs feront tout pour conserver l’avantage psychologique. Le leader de la Conférence Ouest contre son dauphin, une affiche qui compte toujours, même quelques mois avant les Playoffs. Une guerre se prépare, sans aucun doute, et si elle tranche avec l’esprit de Noël, elle apportera assurément une dimension supplémentaire à votre repas de fêtes. Profitez bien, et à ce soir devant Victor Wembanyama, Chet Holmgren et tous les autres !