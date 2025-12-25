C’est Noël ! Et Noël en NBA, c’est toujours un moment important du calendrier : cinq belles affiches sont au programme en ce 25 décembre, à déguster avec la bûche et au milieu des cadeaux. Départ du marathon à 18h heure française, du côté de New York.

L’entrée (18h) : Knicks – Cavaliers

Malgré leur défaite au dernier match, les Knicks sont l’une des équipes les plus en forme du moment. Malgré leur victoire au dernier match, les Cavs sont l’une des équipes les plus décevantes de la saison. Vous l’avez compris, il ne faut pas se fier aux apparences. New York partira largement favori au Madison Square Garden, dans une affiche que beaucoup considéraient il y a quelques mois comme une Finale de Conférence Est avant l’heure.

Donovan Mitchell peut-il guider Cleveland (probablement sans Evan Mobley) vers une victoire référence pour permettre aux Cavs d’enfin trouver leur rythme de croisière ? Ou alors Jalen Brunson enfilera à nouveau son costume de MVP pour faire vibrer la Mecque du basket ?

Le plat principal (20h30) : Thunder – Spurs

LE MATCH de Noël qu’on attend tous !

Au cours des deux dernières semaines, les Spurs ont tapé deux fois le Thunder, qu’on pensait pourtant imbattables. D’abord en demi-finale de NBA Cup quand Victor Wembanyama était revenu de blessure, puis ce mardi à domicile avec Wemby qui chauffe le public des Spurs en mode clapping.

Très clairement, Oklahoma City a une très grosse revanche à prendre devant ses fans, histoire de remettre l’église au milieu du village. Alors, réaction de champion d’OKC ou jamais deux sans trois côté Spurs ?

The NBA’s hottest new rivalry.

Top two teams in the West.

ROUND 3 on CHRISTMAS DAY.

Wemby and #2 SAS seek their 8th straight win while Shai and #1 OKC look to remain perfect at home.

🍿 Spurs/Thunder #NBAXmas action

🎁 Tomorrow at 2:30pm/et on ABC & ESPN pic.twitter.com/PwXQ2dcgLt

— NBA (@NBA) December 24, 2025

Avec le fromage (23h) : Warriors – Mavericks

Klay Thompson est de retour dans la Baie de San Francisco, pour des retrouvailles qui s’annoncent (plus ou moins) sympathiques avec son ancienne équipe.

Mais surtout, les Mavs vont débarquer alors que Cooper Flagg est en pleine bourre et qu’Anthony Davis monte sérieusement en température. Traduction : les Warriors auront probablement (encore) besoin d’un énorme Stephen Curry pour fêter Noël avec le sourire. De quoi nous offrir un joli feu d’artifice ? Peut-être.

Dans le dur récemment, avec notamment cette embrouille entre Steve Kerr et Draymond Green, Golden State doit en tout cas se rassurer devant son public. Peu importe la manière.

Au dessert (2h) : Lakers – Rockets

LeBron James vs Kevin Durant à Noël, en voilà un grand classique.

Les deux superstars, respectivement 41 et 37 ans, voudront écrire une nouvelle page dans le chapitre « Duels de légendes » et pour ça, rien de mieux que la scène du Christmas Day à Los Angeles.

Mais ce match dépasse largement le cadre de LeBron et KD, tout simplement parce que les deux équipes ont clairement besoin d’un succès pour sortir de leur période de doute. Les Rockets (peut-être privés d’Apleren Sengun, « incertain ») restent sur quatre défaites en cinq matchs lors de leur road-trip, les Lakers ont eux perdu cinq de leurs neuf dernières rencontres. Seulement 1,5 match sépare les deux équipes dans le Top 6 de l’Ouest.

Alors qu’on espère voir Luka Doncic (contusion à la jambe) en tenue, il faut s’attendre à un duel bien épicé entre les hommes de J.J. Redick et ceux d’Ime Udoka.

Café et digestif (4h30) : Nuggets – Wolves

Nikola Jokic qui joue à Noël, dans un match contre Anthony Edwards et le rival de Minnesota, merci pour le cadeau @NBA.

Les matchs entre Nuggets et Wolves ont l’habitude d’apporter leur lot d’émotions, et cette rencontre ne devrait pas faire exception à la règle. Les Loups restent sur trois succès d’affilée (notamment vs OKC), et même dix sur les treize derniers matchs. Un nouveau succès permettrait à la bande d’Ant-Man de se rapprocher du podium ainsi que des Nuggets, actuels troisièmes. Avec deux défaites en trois matchs, Denver doit de son côté se relancer

Ça va faire des étincelles !

This year marks the 78th edition of the NBA on Christmas Day and the 18th year in a row playing five games.

The NBA began playing games on Christmas Day in 1947 in its second season. pic.twitter.com/LdAEIOMAAn

— NBA Communications (@NBAPR) December 22, 2025