Jalen Brunson en feu total : 47 points face au Heat !

Face au Heat, les Knicks ont pu compter sur un leader : Jalen Brunson a incendié le Madison Square Garden et termine avec 47 points ! Une rencontre de très haute volée qui permet aux Knicks de s’en tirer avec la victoire.

Quel patron. Dans un Madison Square Garden chauffé à blanc par l’approche des fêtes, Jalen Brunson continue d’écrire sa légende de grand joueur des Knicks. Une rencontre dans laquelle la star a inscrit son plus gros total de points de la saison, avec 47 unités. Et à 15/26 au tir, s’il vous plaît.

🔥 JALEN BRUNSON FACE AU HEAT :

🔹47 POINTS

🔹8 PASSES

🔹3 rebonds

🔹15/26 AU TIR

Il a MANGÉ Miami au Madison Square Garden, quel match de la star des Knicks ! pic.twitter.com/xmR1ynUHGn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2025

Grâce à cette performance, les Knicks se sont offerts une sorte de nuit assez tranquille, puisqu’ils n’ont pas été menés en 2e mi-temps malgré la tentative de retour du Heat. On note la superbe prestation de Kel’el Ware côté Miami, qui termine à 28 points et 19 rebonds. Il est sans doute là, le futur de South Beach.

Derrière l’excellent match de Brunson, les Knicks ont pu compter sur le duo Mikal Bridges (24 points, 9/14) et OG Anunoby (18 points, 6/12). New York se remet la tête à l’endroit immédiatement après la défaite contre les Sixers, et ira à Minneapolis avant de recevoir Cleveland à l’occasion du Christmas Day.