Toujours ménagé par les Spurs, qui souhaitent très certainement pouvoir profiter d’un Victor Wembanyama à 100% lors de la double confrontation face au Thunder (23/25 décembre), l’Alien tricolore n’a joué que 22 minutes à Washington. Assez pour coller 14 points, 12 rebonds, 2 passes et 2 contres à 6/13 au tir, et contribuer à la victoire des Spurs.

Victor Wembanyama n’est pas apparu en conférence de presse d’après-match, pour « raisons personnelles » selon les Spurs. Cela fait suite à sa sortie de la salle avant la fin de la partie, pour un motif non dévoilé par la franchise. Malgré son temps de jeu toujours limité et en sortie de banc, Wemby est devenu cette nuit le pivot le plus rapide de l’histoire à compiler 3000 points, 1000 rebonds et 500 passes en carrière.

👽 Victor Wembanyama vs. Wizards :

🔸14 points

🔸12 rebonds

🔸2 passes, 2 contres

🔸6/13 au tir

🔸22 minutes

Toujours en sortant du banc, Victor Wembanyama continue de revenir progressivement. 6e victoire de suite pour les Spurs (113-124).

Prochains rendez-vous : le Thunder… pic.twitter.com/WMU2SYpOC9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2025

Les Spurs s’en sortent à Washington, et signent leur 6e victoire de suite. Une rencontre à sens unique qui s’est décantée après un premier quart-temps disputé. Les Wizards ont ensuite lâché complètement le morceau. Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly étaient tous les deux absents, pour des blessures.

VICTOR WEMBANYAMA RISE UP. 😤

pic.twitter.com/Tfsa91UgJW

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 22, 2025



Luke Cornet et De’Aaron Fox ont mené la rencontre offensivement, avec respectivement 20 et 27 points. Stephon Castle, malgré ses 18 unités, a été particulièrement imprécis (4/16) et s’est récompensé aux lancers en compensation.

Rendez-vous est désormais pris le 23 décembre, à San Antonio, pour la première manche d’une double confrontation au sommet contre le Thunder. On peut raisonnablement attendre Victor Wembanyama à 100%, puisque l’objectif des Spurs est sans doute de lâcher le monstre sur OKC.