Les Bulls domptent les Hawks dans un match TRÈS offensif (150-152)

Le basket est un sport où l’on met le ballon dans le panier, et où le faire plus de fois que l’adversaire permet de gagner. Dans une rencontre où la défense n’a pas été un concept particulièrement à la mode, les Bulls s’imposent à Atlanta sur un score fleuve (150-152).

Les Bulls seraient-ils en train de faire preuve de résilience pour rattraper un peu leur affreuse passe du mois de novembre ? Ils en sont en tout cas à 4 victoires en 5 rencontres, dont une à 152 points inscrits en soirée hier face aux Hawks.

Une partie de basket dont il aurait – sans prétention aucune – plutôt aisé de deviner l’ampleur du score final, puisque les deux équipes n’ont pas vraiment défendu et se sont lancées dans une course au scoring. 83-73 à la mi-temps, ça vous laisse entrevoir certaines choses.

Pour son retour, Trae Young a d’abord été discret avant de vraiment prendre le match à son compte. Si les Hawks perdent, on peut quand même trouver certainement un motif de satisfaction dans la double-performance de Young (35 points, 9 passes, 10/15 au tir) et de Jalen Johnson (36 points, 11 rebonds, 9 passes à 12/21 au tir).

JJ to the rack! pic.twitter.com/QChcQsXRB6

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 21, 2025

D’abord remarquable, Zaccharie Risacher a lui connu une soirée un peu inverse, avec 11 points en un peu plus d’un quart-temps en début de partie pour finir à 16 unités, 2 rebonds, 2 passes et 6/11 au tir.

Les Bulls, déjà impliqués dans la rencontre avec le plus de points totaux cette saison (150-147 à Utah, après prolongation), ont réussi à emmener les Hawks dans une rencontre à très haut rythme, et ont pu compter sur un solide Matas Buzelis (comme à chaque fois lorsqu’il joue contre Zacch, finalement) pour coller 28 pions et les deux lancers de la victoire à 4 secondes du terme.

Matas Buzelis 28 PTS, 3 REB, 1 STL, 2 BLK, 10/11 FG, 7/8 3FG, 0 TO, 117.8% TS vs Hawks https://t.co/TmzPNxk0Sh pic.twitter.com/iApRn9WgBT

— Basketball Performances (@NBAPerformances) December 22, 2025

Chicago n’échappe pas pour autant à ses démons, puisque les Taureaux menaient de 7 points à 45 secondes de la fin avant de manquer de tout gâcher. L’essentiel reste acquis : 3e victoire de suite, et l’espoir de terminer 2025 avec un bilan à l’équilibre. Revanche prévue face aux Hawks dès le prochain match, toujours en Géorgie, avant de recevoir Sixers, Bucks et Wolves pour clôturer sur une bonne note une année sans grande saveur sportive.