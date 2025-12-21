Pour boucler le week-end, six matchs sont au programme NBA de ce dimanche. On gardera notamment un œil sur le Wizards – Spurs de cette nuit (1h), avec le duel franco-français opposant Victor Wembanyama à Alex Sarr.

Le programme NBA de ce soir :

21h30 : Hawks – Bulls

0h : Nets – Raptors

0h : Knicks – Heat

1h : Wizards – Spurs

1h : Wolves – Bucks

4h : Kings – Rockets

Pour les nostalgiques, le Knicks – Heat prévu à minuit rappellera de nombreux souvenirs des nineties.

Une heure plus tard, les Spurs voudront confirmer leur excellente dynamique du moment, ce qui ne devrait pas être trop compliqué face aux Wizards. Il y a quelques jours, San Antonio avait pris le dessus sur Washington sous l’impulsion de Dylan Harper et Victor Wembanyama, avant d’exploser les Hawks à Atlanta. Les Wizards, eux, restent sur une belle victoire (on vous jure) à Memphis avec notamment 18 points et 11 rebonds d’Alex Sarr.

D’autres Français seront à suivre en plus du match Wizards – Spurs : Zaccharie Risacher (Hawks) rencontre Chicago, Nolan Traoré (Nets) est sur la feuille de match pour affronter les Raptors, Rudy Gobert et ses Wolves affrontent Milwaukee, sans oublier la triplette des Knicks (Yabusele, Diawara, Dadiet) contre Miami. Enfin, gros test pour Maxime Raynaud face à la raquette de Houston. L’intérieur des Kings peut-il confirmer sa superbe dynamique ?

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici