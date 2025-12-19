Si les Kings ont encore trouvé un moyen de perdre à Portland cette nuit, Maxime Raynaud a lui joué le match de sa vie : 29 points et 11 rebonds pour l’intérieur français, des records en carrière !

En juin dernier, Maxime Raynaud a été sélectionné en 42e position de la Draft.

Le 6 décembre, l’intérieur français a été titularisé pour la première fois, après plusieurs perfs convaincantes et profitant notamment de l’absence de Domantas Sabonis.

Cette nuit, Raynaud a sorti le meilleur match de sa jeune carrière NBA.

29 points, 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 37 minutes, le tout à 10/20 au tir et 8/9 aux lancers-francs.

En l’espace d’une soirée dans l’Oregon, notre Maxime Raynaud national a confirmé un peu plus son côté « NBA Ready », à 22 piges et après quatre ans d’université. Alors bien sûr, il y a encore des « Welcome to the NBA moments », comme lorsque Jerami Grant lui a dunké sur la tronche en fin de match. Mais il y a surtout des moments où Max ressemble à tout sauf à un rookie, lui qui s’affirme de plus en plus comme un steal de draft.

Maxime Raynaud a notamment aidé les Kings à réaliser un gros comeback dans le quatrième quart-temps, bien accompagné par un Russell Westbrook avec qui il a développé une vraie relation de confiance ces dernières semaines. Alors même s’il y a une défaite cruelle au bout (voir juste en dessous), l’ancien de Nanterre peut garder la tête haute.

Malgré Max Raynaud, les Kings restent les Kings

La remontée incroyable dans le temps réglementaire.

Les deux shoots clutchissimes de DeMar DeRozan.

La célébration de la victoire avant de se rendre compte qu’un arbitre, très loin de l’action, a sifflé faute.

C’est la défaite la plus Kings qu’on puisse imaginer 😭😭😭

