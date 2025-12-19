On savait déjà que Nikola Jokic était le meilleur pivot passeur de l’histoire de la NBA. C’est désormais confirmé par les chiffres : 5 667 assists en carrière, record de Kareem Abdul-Jabbar battu.

C’est au milieu du deuxième quart-temps cette nuit, avec sa septième passe décisive de la rencontre (lol) face à Orlando, que le Joker a dépassé Abdul-Jabbar. Ce dernier s’était arrêté à 5 660 assists en carrière.

Nikola Jokic a dépassé Kareem Abdul-Jabbar et est devenu le pivot avec le plus de passes décisives de tous les temps en NBA ! 👏

Il a eu besoin de 789 matchs de moins que le roi du Skyhook. 😭 pic.twitter.com/CbjDNVloK5

Le record d’Abdul-Jabbar était avant tout lié à sa longévité, lui qui a joué 20 saisons en NBA (1 560 matchs) mais sans jamais dépassé la barre des 5,4 passes de moyenne en une saison.

Nikola Jokic, lui, est en train de réaliser sa plus grande saison à la passe avec 10,8 caviars par soir, et reste sur une campagne en triple-double de moyenne. Il totalise 5 667 assists en seulement 771 matchs (7,3 de moyenne en carrière). C’est 789 matchs de moins que KAJ…