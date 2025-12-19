Alors que les Bucks continuent de plonger, les rumeurs autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo vont bon train en ce moment. Hier, le Freak a voulu calmer ces bruits de couloir… sans pour autant nier les discussions entre ses représentants et les Bucks. Si vous trouvez ça bizarre c’est normal.

Pour la première fois depuis sa blessure début décembre, Giannis Antetokounmpo s’est exprimé publiquement devant les journalistes de Milwaukee. Et forcément, le sujet des rumeurs sur son avenir est rapidement arrivé sur la table.

Sa réponse devrait – au moins temporairement – rassurer les fans des Bucks, mais ne risque pas d’arrêter les spéculations.

« Si mon agent discute avec les Bucks, c’est son choix. Il est libre de mener toutes les discussions qu’il souhaite. En fin de compte, je ne travaille pas pour mon agent ; c’est mon agent qui travaille pour moi. Et il y aura des discussions entre lui et les Bucks, entre lui et ses autres joueurs, entre lui et d’autres équipes et d’autres managers, entre lui et d’autres dirigeants de la Ligue. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Mais en fin de compte, je n’ai personnellement pas eu de discussion avec les Bucks. Je reste concentré, concentré sur mes coéquipiers, mais surtout concentré pour revenir en bonne santé. »

Giannis Antetokounmpo a également assuré que les rumeurs qui l’entourent n’ont aucun impact sur sa relation avec les autres membres de l’équipe, même s’il a eu quelques discussions avec ces derniers qui se posent logiquement des questions sur son avenir. Son message, il reste le même : il a la tête à Milwaukee et veut revenir sur les parquets pour aider l’équipe à se relancer, elle qui est en grosse galère sans lui (11e de l’Est, 11 victoires – 17 défaites).

— Lily Zhao (@LilySZhao) December 18, 2025

Il y a quelques jours, l’insider Chris Haynes indiquait que Giannis Antetokounmpo n’était pas très à l’aise avec toutes ces rumeurs qui le suivent, le Freak lui disant même que ces dernières provenaient de son camp et non de sa propre bouche. Déclaration sincère ? Si c’est le cas c’est chelou comme relation joueur – agent. Ou alors c’est une manière de se déresponsabiliser pour éviter de créer trop de turbulences à Milwaukee ? Possible aussi. Chacun se fera son avis mais en tout cas, les bruits de couloir ne devraient pas cesser de sitôt, surtout au vu de la dynamique des Bucks.

Alors que Milwaukee semble dans l’optique de se renforcer d’ici la deadline plutôt que de transférer Giannis, ce dernier aura évidemment un grand mot à dire sur son avenir. Non seulement grâce à son statut de visage de la franchise, mais aussi et surtout parce qu’il peut devenir agent libre en 2027 et qu’il est éligible à une extension de contrat à partir d’octobre prochain.