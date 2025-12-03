Giannis Antetokounmpo discute de son avenir avec les Bucks : possible transfert à venir..?

Selon une information rapportée par Shams Charania (ESPN), Giannis Antetokounmpo discuterait actuellement avec son agent et les Bucks afin de savoir si rester à Milwaukee est la bonne décision pour la suite de sa carrière. Empêtrés dans un très mauvais début de saison, les Daims semblent très loin du niveau des favoris au titre.

Soyons clairs : si départ de Giannis Antetokounmpo des Bucks il devait y avoir, ce serait pour une destination où le Grec pourrait jouer au basket dans l’objectif d’obtenir un deuxième titre NBA. C’est d’ailleurs très certainement pour cette raison de compétitivité que Shams Charania a rapporté ce mercredi soir que la star de Milwaukee avait engagé des discussions avec son agent et la franchise autour de son avenir proche.

🚨 ETTTTTT ÇA COMMENCE

Discussions entre Giannis, son agent et Lee Bucks pour savoir si rester ou se barrer (donc un transfert) est la meilleure solution pour son futur ! https://t.co/YWKZjn5sTd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 3, 2025

Sur une série de seulement deux victoires en dix matchs, et déjà à plus de huit matchs de retard sur la tête de la conférence, les Bucks empilent les problèmes dans le jeu, n’arrivant pas à proposer un contenu satisfaisant sur le parquet.

Les regards sont notamment braqués sur Doc Rivers, coach qui ne semble satisfaire plus personne dans le Wisconsin (ça vient peut-être du fait qu’il n’exprime rien tactiquement depuis son arrivée, au hasard hein).

Quoi qu’il en soit, cette annonce de Shams Charania devrait véritablement agiter la sphère NBA et lancer, en quelque sorte, la trade deadline de février prochain. Les candidats sérieux pour récupérer le double MVP sont peu nombreux, et devront sans doute monter des transferts d’une taille inédite pour récupérer la star.