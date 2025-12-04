Oh la nouvelle qui fait mal au crâne ! La saison rookie de Noa Essengue n’avait pas vraiment commencé qu’elle est déjà terminée. Le Français des Chicago Bulls va être opéré de l’épaule et ne reviendra sur les parquet qu’en septembre 2026.

Six minutes de jeu. C’est le temps qu’aura passé Noa Essengue sur les parquets NBA lors de sa saison rookie. Le début d’aventure américaine aurait difficilement plus mal se passer pour l’ancien joueur de Ulm qui n’a pas gagné la confiance de Billy Donovan avant de se blesser grièvement à l’épaule.

C’est d’ailleurs le coach des Chicago Bulls qui a annoncé la fin de régulière de son ailier en conférence de presse.

Billy Donovan says Noa Essengue needs season-ending surgery on his shoulder. Of the recovery timeline: “usually those things are six to seven months.” Says they preferred to get it out the way now and not have it bleed into the summer or next season.

S’il n’avait pas encore réussi à faire son trou dans la rotation des Bulls, Noa Essengue avait tout de même réalisé de très belles performances en G League. Son talent ne fait aucun doute, il n’a juste pas encore eu le temps de le montrer.

Pour rappel, la franchise de Chicago avait sélectionné l’ailier-fort tricolore en douzième position de la dernière Draft, prévue de la confiance dont il dispose. Pour avoir plus de minutes dans la Grande Ligue, le coaching staff espérait que Noa Essengue se renforce physiquement. Il va avoir le temps de passer par la salle de sport avant septembre 2026.

L’objectif des prochains mois sera donc de bien se rétablir et de se préparer à une saison sophomore qui sera forcément meilleure que la rookie. Bon rétablissement Noa !

Source texte : Joel Lorenzi