Est-ce qu’on peut arrêter cette soirée pour les joueurs français de NBA ? Quelques heures après l’horrible nouvelle Noa Essengue, c’est Bilal Coulibaly qui rejoint également l’infirmerie. L’ailier des Washington Wizards est blessé aux obliques.

Bilal Coulibaly n’arrive pas à rester en bonne santé ! En mars 2024, une fracture du poignet avait mis fin à sa saison. Même bilan en mars 2025 après une déchirure aux ischios-jambiers. Pendant l’EuroBasket, cet été, il a souffert d’une blessure au pouce et désormais ce sont les obliques qui lâchent.

Selon Josh Robbins, l’ailier des Washington Wizards s’est blessé pendant le troisième quart-temps face aux Philadelphia Sixers et manquera plusieurs semaines de compétition.

Plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly, selon @JoshuaBRobbins. L’ailier des Wizards s’est blessé à l’oblique droit.

C’est quoi cette soirée horrible pour les Français de NBA ? 😢 pic.twitter.com/Ji9Pulg8JX

Il y a eu des hauts et des bas dans son début de saison, mais il restait sur une très bonne image avec une prestation défensive exceptionnelle face aux Milwaukee Bucks et Giannis Antetokounmpo.

Son potentiel ne fait que peu de doutes, mais le natif de Saint-Cloud est poursuivi par la malchance. Il a besoin de plusieurs mois en bonne santé pour réellement retrouver son rythme et avoir de l’impact sur les performances des Wizards. Ça ne sera pas pour tout de suite…

