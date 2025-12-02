Bilal Coulibaly, parfait en défense sur Giannis Antetokounmpo

Les Washington Wizards ont réalisé une belle surprise en dominant les Milwaukee Bucks malgré l’absence d’Alexandre Sarr. Bilal Coulibaly n’a pas été grandiose offensivement, mais sa défense sur Giannis Antetokounmpo est la raison principale de la victoire des siens.

Bilal Coulibaly n’avait qu’une mission cette nuit : diminuer l’impact de Giannis Antetokounmpo. Avec un contre et une interception dans les cinq premières minutes, mais aucun point à la mi-temps, l’ailier a bien compris la consigne.

« En gros, ce matin (à l’entraînement), ils m’ont juste dit de faire ce que je voulais, de l’arrêter (Giannis Antetokounmpo). Alors, j’ai fait ce que je voulais. » – Bilal Coulibaly

Bilal Coulibaly on his approach to defending Giannis tonight (Giannis fouled out, Wizards won):

"Basically, this morning (at shootaround) they just told me to do whatever I wanted, just stop him. So, I did whatever I wanted."



Le Français a multiplié les highlights défensifs. Il a réussi son centième contre en NBA (sur le double MVP) et a réussi l’interception décisive en fin de match.

Le 100eme contre de la carrière de Bilal, et pas sur n'importe qui !



BILAL L'INTERCEPTION SUR GIANNIS + LE TOMAAAAAR 💥💥💥



Alors qu’il n’a marqué « que » 7 points, à 3/9 au tir, Bilal Coulibaly a été félicité par les deux coachs à la fin de la rencontre. Brian Keefe lui a rendu hommage en déclarant qu’il avait « dominé le match par sa défense » tandis que Doc Rivers a décrit un joueur généreux en efforts, long et puissant.

Bilalcatraz🔒



Doc Rivers told me postgame that Bilal Coulibaly's effort, length, and strength helps him be a top-tier defender. Also called the Wizards' young core "fantastic" and said that Middleton and McCollum are the "secret sauce" that help them keep games close.



Giannis Antetokounmpo a tout de même terminé avec une ligne de stats plus que convenable, monstre oblige, mais ne repart pas de la capitale américaine avec de bons souvenirs. 26 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre, 1 interception et 5 pertes de balles à 10/17 au tir, 0/1 de loin et 6/11 aux lancers. Il a également été exclu en toute fin de match pour six fautes.

Source texte : Joshua Valdez, Chase Hughes