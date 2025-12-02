Cette nuit à Los Angeles, lors de la lourde défaite des Lakers, on a failli assister à un véritable événement : LeBron James est passé à un tir primé de voir son incroyable série de matchs à 10 points (minimum) s’arrêter.

Les signes de vieillesse chez LeBron James, ils sont assez clairs : il rate de plus en plus de matchs à cause de divers bobos, il se fait dominer et chambrer par Dillon Brooks, et galère pour atteindre les 10 points dans un match.

Cette nuit face aux Suns, le King n’était qu’à 4 points au milieu du troisième quart-temps, et 7 au milieu du quatrième alors que les Lakers étaient menés de 25 unités. Clairement, cela ne sentait pas bon.

Et puis, et puis, LA LIBÉRATION.

LEBRON’S 10-POINT SCORING STREAK STAYS ALIVE. 🔥

pic.twitter.com/Y1C4DBWnYf

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 2, 2025

Le King a planté un tir à 3-points, son seul du match, pour garder sa série en vie après avoir enchaîné les briques. James sortira du match une minute plus tard, avec le sentiment du travail accompli (LOL).

Pour rappel, cela fait depuis le 5 janvier 2007 que LeBron n’a pas terminé un match de saison régulière NBA sous la barre des 10 points. Presque 19 ans, et 1 297 matchs au total !