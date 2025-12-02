TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Dillon Brooks et Collin Gillepsie trop forts pour les Lakers !

Le 02 déc. 2025 à 08:37 par Robin Wolff

Dillon Brooks et Collin Gillepsie, Lakers vs Suns
Source image : NBA League Pass

Beaucoup de surprises ont eu lieu cette nuit en NBA. Les Wizards ont battu les Bucks, les Nets ont battu les Hornets, le Jazz a battu les Rockets et – dans une moindre mesure – les Suns ont battu les Lakers. Il ne faisait pas bon être favori !

Les résultats de la nuit

  • Pistons – Hawks : 99-98 (stats)
  • Pacers – Cavaliers : 119-135 (stats)
  • Wizards – Bucks : 129-126 (stats)
  • Nets – Hornets : 116-103 (stats)
  • Heat – Clippers : 140-123 (stats)
  • Magic – Bulls : 125-120 (stats)
  • Nuggets – Mavericks : 121-131 (stats)
  • Jazz – Rockets : 133-125 (stats)
  • Lakers – Suns : 108-125 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

BILAL L’INTERCEPTION SUR GIANNIS + LE TOMAAAAAR 💥💥💥 pic.twitter.com/t2xFqLyS2j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Sixers – Wizards
  • 1h30 : Raptors – Blazers
  • 2h : Celtics – Knicks
  • 2h : Pelicans – Timberwolves
  • 2h : Spurs – Grizzlies
  • 5h : Warriors – Thunder
