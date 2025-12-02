Beaucoup de surprises ont eu lieu cette nuit en NBA. Les Wizards ont battu les Bucks, les Nets ont battu les Hornets, le Jazz a battu les Rockets et – dans une moindre mesure – les Suns ont battu les Lakers. Il ne faisait pas bon être favori !

Les résultats de la nuit

Pistons – Hawks : 99-98 (stats)

– Hawks : 99-98 (stats) Pacers – Cavaliers : 119-135 (stats)

: 119-135 (stats) Wizards – Bucks : 129-126 (stats)

– Bucks : 129-126 (stats) Nets – Hornets : 116-103 (stats)

– Hornets : 116-103 (stats) Heat – Clippers : 140-123 (stats)

– Clippers : 140-123 (stats) Magic – Bulls : 125-120 (stats)

– Bulls : 125-120 (stats) Nuggets – Mavericks : 121-131 (stats)

: 121-131 (stats) Jazz – Rockets : 133-125 (stats)

– Rockets : 133-125 (stats) Lakers – Suns : 108-125 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

BILAL L’INTERCEPTION SUR GIANNIS + LE TOMAAAAAR 💥💥💥 pic.twitter.com/t2xFqLyS2j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir