Résumé NBA de la nuit : Dillon Brooks et Collin Gillepsie trop forts pour les Lakers !
Le 02 déc. 2025 à 08:37 par Robin Wolff
Beaucoup de surprises ont eu lieu cette nuit en NBA. Les Wizards ont battu les Bucks, les Nets ont battu les Hornets, le Jazz a battu les Rockets et – dans une moindre mesure – les Suns ont battu les Lakers. Il ne faisait pas bon être favori !
Les résultats de la nuit
- Pistons – Hawks : 99-98 (stats)
- Pacers – Cavaliers : 119-135 (stats)
- Wizards – Bucks : 129-126 (stats)
- Nets – Hornets : 116-103 (stats)
- Heat – Clippers : 140-123 (stats)
- Magic – Bulls : 125-120 (stats)
- Nuggets – Mavericks : 121-131 (stats)
- Jazz – Rockets : 133-125 (stats)
- Lakers – Suns : 108-125 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- En back-to-back et après une prolongation la veille, les Atlanta Hawks ont failli réaliser un petit exploit face aux Detroit Pistons. Mais un gros money-time de Cade Cunningham (malgré une performance moyenne) en a décidé autrement.
- Cleveland a assumé son statut dans l’Indiana. 43 points pour Donovan Mitchell, 27 points et 11 rebonds pour Jaylon Tyson… emballez, c’est pesé !
- Grosse surprise avec la victoire de Washington, sans Alexandre Sarr, contre Milwaukee. Bilal Coulibaly a été énorme en défense sur Giannis Antetokounmpo !
- Les Nets ont gagné un match de basket-ball. Un succès à mettre au crédit de Michael Porter Jr, auteur de 35 points et de jolis flashs de Drake Powell et Danny Wolf.
- Le Heat menait de 40 points face aux Los Angeles Clippers avant de lever le pied. Quatorzième défaite sur les 16 derniers matchs pour les hommes de Tyronn Lue. La crise est profonde.
- Les Bulls aussi sont au fond du trou. S’ils se sont battus cette nuit face au Magic, les 37 points de Desmond Bane ont fait la différence.
- Très belle performance d’Anthony Davis (32 points et 13 rebonds) et des Dallas Mavericks face aux Denver Nuggets. Le Unibrow a remporté un duel de haut vol face à Nikola Jokic.
- L’attaque du Utah Jazz a fonctionné à plein régime face aux Houston Rockets. Une belle surprise collective avec sept joueurs à plus de 10 points. Lauri Markkanen et Keyonte George en ont compilé 57 !
- Le duo Dillon Brooks (33 points) et Collin Gillepsie (28 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) a dominé les Lakers. Devin Booker s’est lui fait mal à l’aine et n’a joué que 10 minutes.
Le highlight de la nuit :
BILAL L’INTERCEPTION SUR GIANNIS + LE TOMAAAAAR 💥💥💥 pic.twitter.com/t2xFqLyS2j
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Sixers – Wizards
- 1h30 : Raptors – Blazers
- 2h : Celtics – Knicks
- 2h : Pelicans – Timberwolves
- 2h : Spurs – Grizzlies
- 5h : Warriors – Thunder