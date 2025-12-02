La nuit des Français en NBA : retour réussi pour Tidjane Salaün

Les Français ont connu une nuit satisfaisante en NBA. Tidjane Salaün était de retour dans l’effectif des Hornets après trois semaines en G League et a montré de belles choses. As-t-il reculé pour mieux sauter ?

Les résultats de la nuit

Pistons – Hawks : 99-98 (stats)

– Hawks : 99-98 (stats) Pacers – Cavaliers : 119-135 (stats)

: 119-135 (stats) Wizards – Bucks : 129-126 (stats)

– Bucks : 129-126 (stats) Nets – Hornets : 116-103 (stats)

– Hornets : 116-103 (stats) Heat – Clippers : 140-123 (stats)

– Clippers : 140-123 (stats) Magic – Bulls : 125-120 (stats)

– Bulls : 125-120 (stats) Nuggets – Mavericks : 121-131 (stats)

: 121-131 (stats) Jazz – Rockets : 133-125 (stats)

– Rockets : 133-125 (stats) Lakers – Suns : 108-125 (stats)

Zaccharie Risacher

Depuis sa chute, il y a quelques semaines, l’ailier des Atlanta Hawks a beaucoup de mal à retrouver son niveau du tout début de saison. Face aux Pistons, il a encore eu du mal avec 4 points, 3 interceptions, 1 rebond et 1 passe décisive à 2/7 au tir et 0/3 de loin.

Bilal Coulibaly

Si offensivement, l’ailier des Washington Wizards n’a pas été très inspiré, il reste la raison principale de la victoire des siens face aux Milwaukee Bucks. En défense, il a été complètement grandiose sur Giannis Antetokounmpo. 7 points, 5 rebonds, 3 interceptions, 2 passes décisives et 1 contre à 3/9 au tir, 1/4 de loin et 0/1 aux lancers. Il a également réalisé l’action pour la gagne !

BILAL L’INTERCEPTION SUR GIANNIS + LE TOMAAAAAR 💥💥💥 pic.twitter.com/t2xFqLyS2j

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Moussa Diabaté

Défaite crade des Charlotte Hornets face aux Brooklyn Nets, mais les joueurs français n’ont pas grand chose à se reprocher. Moussa Diabaté a fait du Moussa Diabaté avec 10 points en 22 minutes, mais aussi 6 rebonds, 2 interceptions, 1 contre et 1 passe décisive à 5/9 au tir.

Tidjane Salaün

Après trois semaines en G League, l’ailier a peut-être compris des choses. Son retour, face à Brooklyn, est très satisfaisant avec 10 points, 4 rebonds et 1 interception en 18 minutes. Le tout à 3/6 au tir, 1/3 de loin et 3/5 aux lancers. Les Hornets ont perdu de 13 points, mais lui a un +/- de +17 !

LaMelo Ball to Tidjane Salaun for the dunk pic.twitter.com/GVcfqPAvY0

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) December 2, 2025

Nicolas Batum

L’ailier des Los Angeles Clippers a été l’un des rares joueurs au niveau cette nuit face au Miami Heat. 6 points et 1 rebond en 20 minutes à 2/2 au tir (de loin).Ce qui ne doit pas grandement améliorer le moral au vu de la situation actuelle de son équipe.

Noah Penda

L’ailier du Orlando Magic continue à gratter une place dans la rotation. Malgré un match très serré face aux Chicago Bulls, le rookie a joué 11 minutes et s’est montré : 5 points et 5 rebonds à 2/4 au tir et 1/2 de loin.

Noah Penda !! Magnifique ! pic.twitter.com/M9algSYyrJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 2, 2025

Le programme NBA de ce soir